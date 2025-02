Dobry kierunek. Mechanika i budowa maszyn. Trwa nabór na studia magisterskie

1 lutego, 2025

dr inż. Adam Bajkowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego PB, fot. A. Jakuć

Czy marzysz o pracy nad nowoczesnymi technologiami, projektowaniem innowacyjnych maszyn i rozwijaniem zaawansowanych systemów inżynieryjnych? Jeśli tak, to mechanika i budowa maszyn w Politechnice Białostockiej może być Twoim dobrym kierunkiem! W najnowszej audycji z tego cyklu gościem Adama Jakucia był dr inż. Adam Bajkowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego PB, który przybliżył szczegóły tego prestiżowego i perspektywicznego kierunku studiów.

Dr inż. Adam Bajkowski podkreślił, że mechanika i budowa maszyn to nie tylko klasyczna inżynieria, ale dynamicznie rozwijająca się dziedzina obejmująca projektowanie, eksploatację i optymalizację urządzeń technologicznych. Studenci uczą się m.in. jak dobierać materiały konstrukcyjne, przeprowadzać obliczenia wytrzymałościowe oraz wdrażać nowoczesne technologie produkcyjne. To studia dla ludzi o analitycznym umyśle, pasjonujących się techniką i chcących mieć realny wpływ na rozwój przemysłu.

Trzy specjalności do wyboru

Na studiach magisterskich studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

Mechanika i informatyka stosowana – łączy mechanikę z narzędziami cyfrowymi, modelowaniem i analizą komputerową CAD/CAM/CAE.

– łączy mechanikę z narzędziami cyfrowymi, modelowaniem i analizą komputerową CAD/CAM/CAE. Pojazdy samochodowe – skupia się na projektowaniu i diagnostyce pojazdów oraz nowoczesnych technologiach motoryzacyjnych.

– skupia się na projektowaniu i diagnostyce pojazdów oraz nowoczesnych technologiach motoryzacyjnych. Systemy energetyki cieplnej – obejmuje energetykę, wentylację, klimatyzację oraz odnawialne źródła energii.

Każda z tych specjalności daje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Kariera po studiach – szerokie możliwości

Jak zaznaczył dr Bajkowski, absolwenci tego kierunku mogą pracować jako konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie produkcji czy diagności, a także w biurach projektowych, zakładach przemysłowych, firmach motoryzacyjnych oraz jednostkach badawczo-rozwojowych. Kierunek daje także możliwość zdobycia certyfikatu EUR-ACE®, co zwiększa szanse na międzynarodową karierę.

Rekrutacja na studia magisterskie trwa!

Jeśli masz dyplom studiów inżynierskich i chcesz rozwijać się w obszarze nowoczesnej inżynierii, to właśnie teraz masz szansę na dołączenie do grona przyszłych specjalistów. Rekrutacja trwa do 10 lutego 2025 roku, a proces aplikacyjny odbywa się przez system IRK. (AJ)