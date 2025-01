Dobry kierunek. Informatyka. Trwa nabór na studia drugiego stopnia

26 stycznia, 2025

dr inż. Andrzej Chmielewski, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

W dzisiejszym świecie cyfrowym informatyka to klucz do sukcesu zawodowego i nieograniczonych możliwości. W najnowszej audycji z cyklu „Dobry Kierunek”, Adam Jakuć rozmawia z dr. inż. Andrzejem Chmielewskim prodziekanem ds. studenckich i kształcenia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Tematem programu jest nabór na studia magisterskie na kierunku informatyka.

Posłuchaj audycji Dobry kierunek: Informatyka. Rekrutacja na studia magisterskie

Informatyka na Politechnice Białostockiej – dlaczego warto?

Informatyka to dziedzina, która napędza współczesny świat. To właśnie ona kształtuje naszą codzienność, od smartfonów, przez systemy sztucznej inteligencji, aż po rozwój przemysłu 4.0. Dr inż. Andrzej Chmielewski podkreśla, że kierunek ten łączy solidną teorię z praktycznymi rozwiązaniami, co przygotowuje studentów na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

Program studiów został zaprojektowany tak, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno studentów z doświadczeniem zawodowym, jak i tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje technologiczne po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. – To kierunek dla tych, którzy lubią wyzwania, chcą zmieniać świat i rozwijać się w jednym z najważniejszych obszarów współczesnej nauki i przemysłu – mówi dr Chmielewski.

Studia magisterskie – szansa na rozwój

Aktualnie trwa nabór na studia magisterskie na kierunku informatyka. Jak wyjaśnia dr inż. Chmielewski, program studiów drugiego stopnia został zmodernizowany, aby lepiej odpowiadać na potrzeby nowoczesnego przemysłu IT. Absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności w obszarach takich jak:

sztuczna inteligencja,

analiza danych,

cyberbezpieczeństwo,

nowoczesne systemy informatyczne.

Studenci korzystają z najnowszych technologii i uczestniczą w projektach badawczo-rozwojowych, które pozwalają im przenieść teorię do praktyki.

Informatyka – kierunek z przyszłością

Informatyka to przepustka do świata wysokich zarobków, stabilnego zatrudnienia i szerokich możliwości kariery. Jak zaznaczył dr inż. Andrzej Chmielewski, „informatyków potrzebuje niemal każda branża – od przemysłu, przez sektor finansowy, po usługi publiczne”. To kierunek, który gwarantuje rozwój niezależnie od zmieniających się trendów rynkowych.

Studia na kierunku informatyka to nie tylko nauka kodowania czy obsługa zaawansowanych narzędzi, ale także praktyczna umiejętność rozwiązywania problemów, które zmieniają świat. Rekrutacja na studia magisterskie trwa do 10 lutego br. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w linku: informatyka – IRK. (AJ)

