Analiza grzybów – zakończyły się Międzynarodowe warsztaty FUNGITAX w Politechnice Białostockiej

10 kwietnia, 2025

Warsztaty Fungitax, źródło: Nadleśnictwo Hajnówka Warsztaty Fungitax, źródło: Nadleśnictwo Hajnówka

Naukowcy i studenci m.in. z Portugalii, Niemiec, Czech czy Rumunii zakończyli 10-dniowe warsztaty FUNGITAX organizowane w Politechnice Białostockiej. Międzynarodowe warsztaty na temat mykologii i analizy danych poprowadzili wykładowcy uczelni.

Szkolenia odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Nature to data” to była część mykologiczna, przyrodnicza i ekologiczna, w trakcie której uczestnicy zbierali grzyby i je badali w Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

– Merytoryka to nie tylko te badania grzybów w terenie, ale też ta cała otoczka naukowo-badawcza, którą my realizujemy w Politechnice Białostockiej, a która jest związana z grzybami, więc pokazaliśmy uczestnikom ten potencjał grzybów jako surowca, co my z nimi robimy, jakie są aplikacje, co się kończy ewentualnie patentami, co wdrożeniem, czy współpracą z biznesem. Dla nich też ta cała ścieżka była czymś po prostu absolutnie innowacyjnym – mówi dr inż. Ewa Zapora z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Druga część warsztatów FUNGITAX to 'Data to nature”, w której matematycy i informatycy zajmowali się analizą danych.

– Tutaj razem ze studentami i uczestnikami przetwarzaliśmy dane, staraliśmy się zrozumieć co w tych danych jest oraz dokonywaliśmy budowy treningu modeli predykcyjnych. Głównie opieraliśmy naszą pracę o język Python. Też mieliśmy segment, gdzie analizowaliśmy dane przestrzenne związane z lasem, z obszarem leśnym – dodaje dr inż. Marcin Koźniewski z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Międzynarodowe warsztaty FUNGITAX FUNGITAX były organizowane wspólnie przez Wydział Informatyki oraz Instytut Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: