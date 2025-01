Dobry kierunek: Inżynieria medyczna na Politechnice Białostockiej. Nowoczesne studia dla przyszłych inżynierów zdrowia

18 stycznia, 2025

dr hab. inż. Joanna Mystkowska , kierownik Zakładu Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć dr hab. inż. Joanna Mystkowska , kierownik Zakładu Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Politechnika Białostocka po raz kolejny wyznacza nowe standardy w edukacji, uruchamiając kierunek „Inżynieria medyczna” na Wydziale Mechanicznym. O szczegółach tego innowacyjnego programu w najnowszej audycji z cyklu „Dobry Kierunek” opowiedziała dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB, kierownik Zakładu Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Nowe możliwości dla ambitnych

Inżynieria Medyczna to studia magisterskie o profilu praktycznym, które w trzy semestry oferują interdyscyplinarne przygotowanie do pracy w sektorze medycznym. Studenci nauczą się projektować i konstruować nowoczesne urządzenia medyczne, zarządzać aparaturą diagnostyczną, a także wdrażać innowacyjne technologie, w tym te bazujące na sztucznej inteligencji.

– Kierunek powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, a jego program został opracowany we współpracy z przedsiębiorcami z branży medycznej – podkreśliła prof. Mystkowska.

Praktyka i współpraca z przemysłem

Nowość w ofercie edukacyjnej Politechniki Białostockiej wyróżnia się naciskiem na praktyczne umiejętności. Studenci realizują prace dyplomowe we współpracy z przedsiębiorstwami i odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe. To nie tylko rozwój kompetencji, ale także szansa na zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Inżynieria Medyczna będą mogli pracować jako konstruktorzy, serwisanci aparatury medycznej, technolodzy wyrobów medycznych, informatycy w jednostkach medycznych czy eksperci w działach badawczo-rozwojowych.

„To kierunek, który łączy innowacyjność, technologię i medycynę, idealny dla tych, którzy chcą mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnej opieki zdrowotnej” – dodała prof. Mystkowska.

Dla kogo są te studia?

Kierunek jest adresowany do absolwentów studiów inżynierskich, zarówno z obszaru inżynierii biomedycznej, jak i pokrewnych kierunków technicznych. Program uwzględnia możliwość uzupełnienia brakujących kompetencji, co czyni go dostępnym dla szerokiego grona kandydatów.

Zapraszamy do wysłuchania pełnej rozmowy z prof. Mystkowską, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje Inżynieria medyczna na Politechnice Białostockiej. (AJ)

Czytaj także: