Dobrowolna służba wojskowa. Szeregowy dostanie ponad 4,5 tys. złotych za każdy miesiąc

Maj 20, 2022

źródło: canva źródło: canva

W najbliższą sobotę (21.05) rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy może wybrać jednostkę, w której chciałby w przyszłości służyć na terenie naszego kraju. Żołnierze w stopniu szeregowego będą dostawać uposażenie za każdy miesiąc 4560 złotych, a zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w całym kraju na organizowanych piknikach. W Podlaskiem na pikniku w Tykocinie i w Siemiatyczach.

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” to akcja ogólnopolska organizowana przez MON, by promować dobrowolną służbę wojskową – nową formę czynnej służby wojskowej.

Na pikniku w Tykocinie i Siemiatyczach działać będzie punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, gdzie wszyscy zainteresowani uzyskają informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu będzie można wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty) – informuje ppłk. Dariusz Szorc, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.,

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to dwa etapy. – Etap pierwszy trwa 28 dni (to szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub w centrum szkolenia) i jest zakończony przysięgą wojskową. Etap drugi to 11-miesięczne szkolenie na terenach jednostek wojskowych na stanowiskach specjalistycznych. Tam kandydat uczy się obsługi sprzętu wojskowego i wykonuje zadania na danym stanowisku, które w przyszłości obejmie jako żołnierz zawodowy – wyjaśnia ppłk. Dariusz Szorc.

Za każdy miesiąc żołnierze w stopniu szeregowego będą dostawać uposażenie w wysokości 4560 zł, a także umundurowanie i zakwaterowanie (na terenie jednostek albo poza jednostkami wojskowymi).

Natomiast cały proces rekrutacyjny został skrócony do minimum i trwa 48 godzin. Każdy może wybrać jednostkę w której chciałby w przyszłości służyć na terenie naszego kraju.

Jak przyznaje ppłk. Dariusz Szorc dobrowolna zasadnicza służba wojskowa już z cieszy się dużym zainteresowaniem. – Wielu młodych ludzi zgłasza swój akces. I z każdym dniem będzie ich przybywać – mówi podpułkownik.

Wniosek można też złożyć online poprzez portal rekrutacyjny S- CWCR (wojsko-polskie.pl). (at)