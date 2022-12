„Dobre praktyki w dziekanacie” – Sympozjum Dziekanatów Białostockich Uczelni

Grudzień 2, 2022

Forum Dziekanatów/fot. Piotr Awramiuk-PB Forum Dziekanatów/fot. Piotr Awramiuk-PB

Jakie są „Dobre praktyki w dziekanacie”? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej we współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym podczas Sympozjum Dziekanatów Białostockich Uczelni. Spotkanie i dyskusja były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pracowników dziekanatów oraz integracja ich środowiska.

Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej powstało w 2021 r. Do zadań Forum należy m. in. tworzenie rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy dziekanatów, podnoszenie jakości obsługi studentów i pracowników oraz rozwój współpracy między dziekanatami.

– Jesteśmy na pierwszym w Białymstoku sympozjum Dziekanatu Uczelni Białostockich. Chcemy ze sobą współpracować, chcemy się wymieniać doświadczeniami i mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie zaowocuje następnymi – podkreśla Ewa Wojciuk, przewodnicząca Uczelnianego Forum Dziekanatu Politechniki Białostockiej, a jednocześnie dyrektor Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Czym są dobre praktyki w dziekanacie? – Pracownik dziekanatu to jest obsługa studenta. Za tą obsługą stoją papierki, systemy znajomości prawa, znajomości przepisów, znajomości programów internetowych. Musimy wszystko to umieć. Ale prócz tej wiedzy musimy mieć otwarte serca, by do studenta dotrzeć, pokierować nim, podpowiedzieć – dodaje Ewa Wojciuk.

Na sympozjum zaproszono wszystkie publiczne i niepubliczne uczelnie z Białegostoku: Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku, filię UwB z Wilna, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Wyższą Szkołę Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Medyczną.

– Warto organizować takie spotkania – jest przekonana Katarzyna Górak-Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatu. – Bardzo się cieszę, że w tym regionie również pojawiło się takie wydarzenie, ponieważ jeżeli popatrzymy z perspektywy absolwenta, to możemy nie pamiętać, kto z nami miał jakieś zajęcia, ale zawsze pamięta się swoją panią z dziekanatu, więc jakby na to nie patrzeć, warto chociażby z tego powodu.

Uczelnie konkurują nie tylko programami studiów, nie tylko kadrą, wykładowcami, ale także obsługą studenta. To też jest bardzo istotne i to też rzutuje na wizerunek uczelni. Im lepsi będą pracownicy administracyjni, tym lepiej będzie się pracowało nauczycielom akademickim pomiędzy sobą – dodaje prezes.

Katarzyna Zgudko-Perkowska reprezentuje jeden z największych wydziałów Politechniki Białostockiej – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku i w dziekanacie pracuje 8 lat. – Od niedawna zostałam kierownikiem dziekanatu. A pracę w dziekanacie znam od tzw. przysłowiowej podszewki. Ta praca tzw. pani z dziekanatu jest czasami wyzwaniem. Najgorsze są okresy, kiedy rozpoczyna się rok akademicki, cały swój czas poświęcamy studentom. Począwszy od założenia teczek, obsługi studenta z całą dokumentacją, a skończywszy na rozliczaniu, wpisywaniu, drukowaniu kart. Ale każdy student, który do nas się zgłosi, nie wyjdzie nie załatwiony. Staramy się pomóc w załatwieniu spraw, w doradzaniu, piszemy maile, dzwonimy, zapraszamy. Na tym polega nasza rola – podkresla. (at)

Na Uczelnianym Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej z mikrofonem była Aneta Topczewska: