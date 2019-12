Dobra zabawa a bezpieczeństwo. Uważajmy gdzie i jakie petardy kupujemy

Grudzień 30, 2019

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Zbliża się ta jedyna, wyjątkowa noc Sylwestrowa. Wielu z nas Nowy Rok przywita w sposób huczny, przy użyciu fajerwerków. Ważne, jednak, żeby zabawa była bezpieczne zarówno dla nas, jak i innych osób.

Zanim kupimy petardy, pamiętajmy, że muszą być one atestowane, pochodzić z legalnego źródła, a ich opakowania nie mogą być uszkodzone.

Białostocka Straż Miejska radzi, by fajerwerki kupować tylko u sprawdzonych sprzedawców, a przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Warto również sprawdzić czy petardy nie mają wad mechanicznych. Nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami może doprowadzić do utarty zdrowia, a także pożarów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, wyrobów pirotechnicznych wolno używać 31 grudnia oraz 1, 13 i 14 stycznia. Zlekceważenie rozporządzenia jest traktowane jako zakłócenie spokoju, za które grozi kara grzywny. (ea/mc)