Dobra wiadomość dla rodziców. Miasto zejdzie z opłaty stałej za samorządowe żłobki

Kwiecień 16, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białystok, jak i inne polskie miasta, będzie zwalniał rodziców z obowiązku opłaty za miejskie żłobki. Mimo że od miesiąca są one zamknięte, to nadal trzeba za nie płacić. Chodzi o tzw. stałą opłatę żłobkową w wysokości 200 złotych.

Prezydent Białegostoku w końcu zgodził się na zniesienie opłat. Zadeklarował, że jest gotów taką uchwałę do rady miasta złożyć.

– Dobre rzeczy mogą działać wstecz, także będzie to funkcjonowało od momentu zamknięcia żłobków, czyli połowa marca do momentu ich otwarcia stosownym rozporządzeniem rady ministrów – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. – Jeżeli ktoś dokonał już opłaty za kwiecień, to oczywiście ona nie przepadnie, będzie prolongowana na kolejne miesiące – dodaje prezydent.

Wcześniej władze miasta nie chciały znosić opłat za miejskie żłobki, mimo że rodzice dzieci przedszkolnych, za czas kiedy placówki są zamknięte płacić nie muszą. Prezydent tłumaczył to tym, że funkcjonowanie żłobków i przedszkoli regulowane jest innymi przepisami. Po analizach, również po konsultacjach w ramach Unii Metropolii Polskich, prezydent zmienił zdanie.

– Chcemy traktować wszystkich rodziców równo. W związku z tym podjąłem taką decyzję, aby również rodziców, którzy mają dzieci w żłobkach, czyli te ponad 1100 osób, na czas pandemii z takich opłat zwolnić – mówi Tadeusz Truskolaski.

Żłobki i przedszkola, podobnie jak szkoły i uczelnie mają być zamknięte do 26 kwietnia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że czas ten zostanie przedłużony. (mt/mc)