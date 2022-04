Do ZUS wpłynęły już pierwsze wnioski o Rodziny Kapitał Opiekuńczy dla uchodźców z Ukrainy

Kwiecień 26, 2022

Uchodźcy z Ukrainy mogą już ubiegać się nie tylko o 500plus, ale także o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski o to świadczenie przyjmuje ZUS.

– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. złotych na dziecko w miesięcznych transzach – po 500 złotych przez dwa lata albo po 1000 złotych przez rok – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie elektronicznie. Uchodźcy z Ukrainy składają go za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

– Na PUE ZUS został dla nich udostępniony specjalny wniosek w języku ukraińskim (RKO-U). Prawidłowe złożenie wniosku RKO-U na PUE ZUS, pozwoli na automatyczną jego obsługę i skróci czas przyznania świadczenia przez ZUS. Co ważne pieniądze będą wypłacane tylko na rachunek bankowy w Polsce – wyjaśnia rzeczniczka.

Do złożenia wniosku (RKO-U) niezbędny jest polski numer identyfikacyjny PESEL rodzica jak i dziecka, na które rodzic wnioskuje o świadczenie, adres e-mail, polski numer telefonu, a także numer rachunku bankowego w Polsce.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i inne świadczenia z programu „Rodzinna 500 plus” przysługują uchodźcy w okresie, kiedy przebywa z dziećmi w Polsce. (mt)