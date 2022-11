Do końca roku zakaz przebywania w odległości 200 metrów od granicy z Białorusią

Listopad 23, 2022

źródło: POSG

Zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy z Białorusią został przedłużony do końca roku. Rozporządzenie zostało wydane przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego na wniosek komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jest to związane z pracami nad instalacją elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej. Póki co zakończyły się prace na pierwszym odcinku bariery elektronicznej, liczącym 21 km. Do tego odcinka wykorzystano 42 km kabli detekcyjnych, ponad 230 kamer dzienno-nocnych i 67 kamer termowizyjnych umieszczonych na słupach kamerowych. Prace trwają jeszcze na 10 kolejnych odcinkach.

Obszar, na którym został wprowadzony zakaz przebywania, oznacza się w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”.

Pomimo zapory Straż Graniczna każdego dnia odnotowuje próby przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Od początku roku było ich ponad 13,5 tys. (hk)