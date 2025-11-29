Do Białegostoku wraca OVER THE TOP

29 listopada, 2025

Źródło: UM Białystok

Białystok ponownie staje się stolicą polskiego breakingu. Do miasta zjechali tancerze z całej Polski oraz z zagranicy na OVER THE TOP. To dwa dni wypełnione tańcem sportowym z dużą liczbą elementów siłowo-sprawnościowych, gimnastycznych, oraz kroków wykonywanych „w parterze”.

W sobotę (29.11) w Famie odbędzie się „X 2 OTT” – Breaking JAM. To otwarta przestrzeń dla tancerzy, z której wybrani (przez ukrytych obserwatorów) trafiają do niedzielnego turnieju. To ważny element wspierający lokalną kulturę i młode talenty.

Główna część imprezy odbędzie się w niedzielę (30.11) od 18.00 do 20.00 w kinie Forum. Publiczność zobaczy pokazowe pojedynki na najwyższym światowym poziomie. Do Białegostoku przylatują znani tancerze z USA, Europy i Azji, wśród nich m.in. B-Boy Machine z USA – gospodarz wydarzenia, B-Boy Nelzwon z Miami, Pesto z Włoch, Lorenzo z Holandii, Amir z Kazachstanu, a także polscy reprezentanci: Wigor, Gieras, Jee.Ees i Sankofa z Niemiec. W programie zaplanowano około 6–7 dynamicznych walk, czyli blisko 90 minut intensywnych emocji.

To także szczególny moment dla lokalnej sceny. W niedzielnym wydarzeniu weźmie udział białostoczanin B-Boy Kangur – TOP 16 tegorocznego Red Bull BC One w Paryżu. Organizatorzy chcą go uhonorować, a sam Kangur zaprezentuje specjalnie przygotowane triki. (red.)