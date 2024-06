Do Białegostoku powraca kino plenerowe

27 czerwca, 2024

Fot. Marcin Pawlukiewicz/BOK Białystok/archiwum Fot. Marcin Pawlukiewicz/BOK Białystok/archiwum

Białostocki Ośrodek Kultury organizuje coś dla fanów filmowych seansów pod chmurką. Po raz kolejny podczas wakacji w Białymstoku powstanie kino plenerowe. Pokazy będą odbywać się w weekendowe wieczory.

Pierwszy z nich już w najbliższą sobotę (29.06) o 22:00. Miejscem na salę kinową na świeżym powietrzu będzie plac obok Kina Forum przy ul. Legionowej.

– To jedna z naszych tradycji, do której wracamy z dużą przyjemnością co roku i postawiliśmy w tym roku na równowagę pomiędzy szaloną rozrywką, a momentami na wyciszenie. Szukamy tu jakiegoś złotego środka. Jeżeli chodzi o program to zaczniemy rozrywką będzie to Najelepsze z Najgorszych: „The room” z autorskim polskim dubbingiem – mówi Monika Piskurewicz z działu filmowego Białostockiego Ośrodka Kultury

Seans odbędzie się w ramach akcji Lato w Mieście. Do końca sierpnia planowane jest łącznie pięć filmowych pokazów. Na wszystkich kinomaniaków czekać będą leżaki oraz poduszki. Wstęp jest wolny. (jp)