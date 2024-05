Do 22 maja trwa nabór wniosków do Hub of Talens 3

15 maja, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Nawet 150 nowych start’upów może powstać w ramach projektu Hub of Talents 3. Przyszli przedsiębiorcy spotkali się w środę (15.05) z organizatorami projektu, aby dowiedzieć się jak na jakie wsparcie mogą liczyć.

Hub of Talents realizuje Białostocki Park Naukowo – Technologiczny i 9 partnerów, w tym Politechnika Białostocka.

– Hub of Talents to jest to takie narzędzie podobne do dźwigni, które dedykowany jest pomysłodawcom, niezależnie od wieku, pomysłodawcom innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług, którzy marzął o tym, aby wprowadzić te swoje pomysły na rynek – mówi Anna Daszuta-Zalewska dyrektor Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. – Politechnika Białostocka będzie uczestniczyła w ocenie innowacyjności pomysłów, które wpłynął do platformy startowej, a także będzie zaangażowana w realizację usług specjalistycznych szytych na miarę na potrzeby konkretnych start’upów. Mając do dyspozycji tak ogromny potencjał naukowo-badawczy, nie wyobrażam sobie, żeby takiej współpracy po prostu między nami nie było.

W regionie powstaną nowe innowacyjne firmy, a młodzi przedsiębiorcy będą mogli się rozwijać. Podkreślają oni, że wsparcie na początek jest niezbędne.

– Pomysłów mam dużo na biznes. Po to są studia, po to są takie konferencje, żeby to zweryfikować, żeby sprawdzić co tak naprawdę może się udać. Myślę, że na pewno na start to dobry pomysł i dobra reklama się liczy, żeby się wyróżnić, żeby pokazać, że się chce i te zaangażowanie też jest ważne – mówi Krystian Leusz, student na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Całkowity koszt projektu Hub of Talents 3 to blisko 24 miliony złotych. Do 22 maja trwa nabór do pierwszej tury inkubacji. W sumie będzie ich 6, w każdym weźmie udział 25 technologicznych start’upów. (hk)