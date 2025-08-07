Home Wiadomości Do 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Białegostoku, który w mieszkaniu przechowywał nielegalne środki odurzające i papierosy

Wiadomości

7 sierpnia, 2025

Do 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Białegostoku, który w mieszkaniu przechowywał nielegalne środki odurzające i papierosy

Alkohol, narkotyki i papierosy. Źródło: Podlaska KAS
Nielegalny alkohol, papierosy oraz narkotyki przechowywał mieszkaniec Białegostoku w mieszkaniu na jednym z osiedli miasta. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku zabezpieczyli nielegalny towar i doprowadzili zatrzymanego białostoczanina do prokuratury.

 

– Podczas przeszukania lokalu, w którym przebywał mieszkaniec Białegostoku, mundurowi zabezpieczyli 10 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 15 litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli także ponad 43 g marihuany oraz blisko 111 g brefedronu (4-BMC), substancji psychoaktywnej w formie tzw. kryształu. Narkotyki były ukryte w kuchence mikrofalowej – mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Zatrzymany białostoczanin usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia. (hk)

