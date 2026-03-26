Dni Rumuńskie w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj, jak było

26 marca, 2026

Nauka, dyplomacja i wspólna historia spotkały się w murach Politechniki Białostockiej podczas Dni Rumuńskich. Przez dwa dni (25–26 marca 2026 r.) uczelnia stała się centrum polsko-rumuńskiego dialogu, udowadniając, że relacje obu narodów są silniejsze niż kiedykolwiek.

Prestiżowi goście i międzynarodowa ranga

Dni Rumuńskie zgromadziły elitę świata dyplomacji i nauki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.:

Theodor Cosmin Onisii – Ambasador Rumunii w Polsce,

Ewa Moroz-Ustymowicz – Konsul Honorowa Rumunii w Białymstoku,

Konsulowie honorowi Estonii, Finlandii, Kazachstanu, Litwy, Mongolii oraz Serbii,

Michał Gąsowski – Wicewojewoda Podlaski,

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku,

Przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska akademickiego.

Filary współpracy akademickiej: Nauka bez granic

Dla Politechniki Białostockiej organizacja Dni Rumuńskich to element strategii budowania międzynarodowej marki. Rektor PB, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, podkreśla, że fundamentem innowacji jest wzajemne poznanie.

– Bez poznania kultury, historii i geografii naszych partnerów nie jest możliwe nawiązanie relacji, które owocowałyby realną, głęboką współpracą badawczą – twierdzi rektor uczelni.

Przełomowy projekt: Uniwersytet Europejski ACROSS

Współpraca nabiera tempa dzięki konkretnym umowom. Jak wskazuje dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, uczelnia posiada już 25 umów partnerskich z rumuńskimi ośrodkami. Kluczowym krokiem jest budowa konsorcjum Across wraz z University of Craiova, które skupia się na rozwoju obszarów przygranicznych.

– Jeśli chodzi o współpracę akademicką między naszymi krajami, to w ostatnich latach, a powiedziałbym nawet, że w ostatnich dekadach, stale się ona rozwija – ocenia Ambasador Rumunii, Theodor Cosmin Onisii.

Polska i Rumunia – państwa kompatybilne

Ewa Moroz-Ustymowicz, Konsul Honorowa Rumunii, zaznacza, że oba narody są do siebie bardzo podobne. Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania na rumuńskich uniwersytetach i niwelowanie mentalnych barier.

(pc)