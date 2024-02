Dni otwarte w szkołach podstawowych

21 lutego, 2024

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

W poniedziałek (26.02) rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Już teraz wiele placówek organizuje dni otwarte, na które przychodzą rodzice wraz z dziećmi.

Jednym z takich miejsc, które otworzyło swoje drzwi była Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku.

– Jest to dla nas okazja do tego, żeby poznać naszych przyszłych uczniów i ich rodziców, ale i też pokazać co oferuje nasze szkoła, zaprezentować się rodzicom, dzieciom, też oswoić dzieci z naszą szkołą. Pokazać, że szkoła to nie jest coś strasznego, że może się kojarzyć w czymś dobrym i miłym – mówi Anita Szymańska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Białymstoku.

Podczas dnia otwartego w szkole podstawowej przyszli uczniowie i ich rodzice mieli przykładowe zajęcia, mogli również zaglądać do wszystkich sal i pomieszczeń.

– Zawsze warto jest zobaczyć daną szkołę od środka, zajrzeć do klas, zobaczyć jak wyglądają nauczyciele. Trudno jest kupować kota w worku, kiedy wysyła się dziecko na kolejne osiem lat gdzieś, gdzie będzie spędzało większość swojego czasu – mówi jeden z rodziców.

Rekrutacja zarówno do szkół, jak i do przedszkoli potrwa do 8 marca. (hk)

Z rodzicami na dniu otwartym w SP nr 3 w Białymstoku rozmawiała Hanna Kość: