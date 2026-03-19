19 marca, 2026

Dni Otwarte w Politechnice Białostockiej 2026. Sprawdź, co przygotowała uczelnia!

fot. Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz/PB
Już 20 marca 2026 roku Politechnika Białostocka zaprasza na Dzień Otwarty. To wyjątkowa okazja dla uczniów szkół średnich – szczególnie maturzystów – by poznać ofertę 31 kierunków studiów na 6 wydziałach największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

 

Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej – dlaczego warto?

Dzień Otwarty PB to wydarzenie, które co roku przyciąga setki uczniów z całego regionu. W 2025 roku uczelnię odwiedzili uczniowie z 57 szkół, uczestnicząc w ponad 220 wydarzeniach.

Podczas tegorocznej edycji młodzież będzie mogła:

  • zobaczyć uczelnię „od środka”,

  • poznać wykładowców i studentów,

  • wziąć udział w zajęciach praktycznych,

  • dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja i życie studenckie.

To także świetna okazja, by sprawdzić, jakie kompetencje są dziś najbardziej poszukiwane na rynku pracy i jakie możliwości dają studia techniczne.

Nowości i najciekawsze zajęcia 

Organizatorzy przygotowali wiele nowych, angażujących warsztatów i wykładów. Wśród hitów tegorocznej edycji znalazły się m.in.:

  • „Jak zostać influencerem?” – Wydział Informatyki

  • „Ciało na podsłuchu – jak inżynieria biomedyczna monitoruje organizm” – Wydział Mechaniczny

  • „Technologie przyszłości w przemyśle” – Wydział Inżynierii Zarządzania

  • „Światłowody i ich zastosowania” – Wydział Elektryczny

  • „WA od kuchni” – Wydział Architektury

Szczególną atrakcją będzie pokaz pt. „Badania pokazowe, metody niszczące i nieniszczące betonu i stali”, który poprowadzi profesor Marta Kosior-Kazberuk – rektor uczelni.

6 wydziałów i 17 ścieżek tematycznych

Podczas Dnia Otwartego uczestnicy będą mogli odwiedzić wszystkie wydziały uczelni i skorzystać z 17 ścieżek tematycznych.

Zajęcia mają formę interaktywną – uczniowie uczą się poprzez doświadczenie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć, jak wygląda praca przyszłych inżynierów.

Rejestracja i najważniejsze informacje

Wstęp na Dzień Otwarty jest bezpłatny, jednak część wydarzeń wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja jest otwarta tylko do godziny 15:00! 

📅 Termin: 20 marca 2026
🕘 Godziny: 9:00–15:00
📝 Rejestracja i pełen program imprezy: TUTAJ

 

(pc)

2026-03-18-Niesamowita maszyna-fot-Iryna-Mikhno-PB
sympozjum
