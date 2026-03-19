Dni Otwarte w Politechnice Białostockiej 2026. Sprawdź, co przygotowała uczelnia!

Już 20 marca 2026 roku Politechnika Białostocka zaprasza na Dzień Otwarty. To wyjątkowa okazja dla uczniów szkół średnich – szczególnie maturzystów – by poznać ofertę 31 kierunków studiów na 6 wydziałach największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.
Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej – dlaczego warto?
Dzień Otwarty PB to wydarzenie, które co roku przyciąga setki uczniów z całego regionu. W 2025 roku uczelnię odwiedzili uczniowie z 57 szkół, uczestnicząc w ponad 220 wydarzeniach.
Podczas tegorocznej edycji młodzież będzie mogła:
zobaczyć uczelnię „od środka”,
poznać wykładowców i studentów,
wziąć udział w zajęciach praktycznych,
dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja i życie studenckie.
To także świetna okazja, by sprawdzić, jakie kompetencje są dziś najbardziej poszukiwane na rynku pracy i jakie możliwości dają studia techniczne.
Nowości i najciekawsze zajęcia
Organizatorzy przygotowali wiele nowych, angażujących warsztatów i wykładów. Wśród hitów tegorocznej edycji znalazły się m.in.:
„Jak zostać influencerem?” – Wydział Informatyki
„Ciało na podsłuchu – jak inżynieria biomedyczna monitoruje organizm” – Wydział Mechaniczny
„Technologie przyszłości w przemyśle” – Wydział Inżynierii Zarządzania
„Światłowody i ich zastosowania” – Wydział Elektryczny
„WA od kuchni” – Wydział Architektury
Szczególną atrakcją będzie pokaz pt. „Badania pokazowe, metody niszczące i nieniszczące betonu i stali”, który poprowadzi profesor Marta Kosior-Kazberuk – rektor uczelni.
6 wydziałów i 17 ścieżek tematycznych
Podczas Dnia Otwartego uczestnicy będą mogli odwiedzić wszystkie wydziały uczelni i skorzystać z 17 ścieżek tematycznych.
Zajęcia mają formę interaktywną – uczniowie uczą się poprzez doświadczenie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć, jak wygląda praca przyszłych inżynierów.
Rejestracja i najważniejsze informacje
Wstęp na Dzień Otwarty jest bezpłatny, jednak część wydarzeń wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja jest otwarta tylko do godziny 15:00!
📅 Termin: 20 marca 2026
🕘 Godziny: 9:00–15:00
📝 Rejestracja i pełen program imprezy: TUTAJ
