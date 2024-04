Dni Otwarte w Akademii Teatralnej

26 kwietnia, 2024

Fot. Akademia Teatralna Fot. Akademia Teatralna

Spektakle, warsztaty aktorskie, wykłady, spotkania i rozmowy dotyczące teatru i wszystkiego co z nim związane – to już w weekend (27.04-28.04) podczas Dni Otwartych Akademii Teatralnej filii w Białymstoku.

To okazja, by zobaczyć uczelnię od środka, spróbować swoich sił w zajęciach oraz obejrzeć spektakle przygotowane przez studentów. Przyjść do Akademii może każdy zainteresowany i spragniony kontaktu z kulturą.

– Otwieramy nasze drzwi dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Akademią teatralną, tym co tutaj robimy i tym jacy jesteśmy – mówi prof. Marta Rau, prorektorka Akademii Teatralnej, filii w Białymstoku. – Mamy trzy kierunki, które prowadzimy: aktorski, technologii teatru lalek i reżyserski, w związku z tym to, co przygotowaliśmy, dotyczy tych właśnie trzech kierunków.

W organizację Dni Otwartych Akademii Teatralnej zaangażowali się jej studenci.

– Na dniach otwartych zaprezentujemy nasz projekt, który przygotowałyśmy w tamtym semestrze w ramach zajęć teatru ożywionej formy. „Wielkie rozczarowanie i smutek” opowiada trochę o tym, że każdy chce być wyjątkowy, najlepszy i przez wszystkich uznawany, a czasem te oczekiwania rzeczywistość trochę weryfikuje. Jest to taki projekt autobiograficzny, to znaczy oparty na naszych doświadczeniach i na naszej drodze do Akademii Teatralnej, w którym się dzielimy bardzo mocno naszym jakimś może niepokojem, naszymi małymi porażkam, które się zdarzały po drodze – mówią Michalina Krzemianowska i Weronika Kozłowska, studentki III roku aktorstwa.

Wstęp na wszystkie atrakcje podczas Dni Otwartych Akademii Teatralnej jest bezpłatny, ale na warsztaty obowiązują zapisy, których można dokonać na stronie internetowej uczelni. (jł)

Relacja Julii Łaty: