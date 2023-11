Dni Otwarte Notariatu. Za darmo można zapytać notariusza o zmiany w prawie spadkowym

16 listopada, 2023

źródło: pixabay.com źródło: pixabay.com

„Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach” – to temat 14. edycji Dnia Otwartego Notariatu. 18 listopada notariusze w całej Polsce, także w Białymstoku będą bezpłatnie udzielać informacji prawnych.

Dzień Otwartego Notariatu to ogólnopolska akcja społeczna samorządu notarialnego, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy. Dlatego w sobotę 18 listopada w godzinach 10-16 ponad 300 notariuszy notariuszy w 19 miastach w Polsce będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie w wyznaczonych lokalizacjach, telefonicznie, na czacie oraz w trakcie streamingu na żywo.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w tym roku w maju, wprowadzające m.in. możliwość obniżenia zachowku, rozłożenia go na raty oraz odroczenia terminu jego płatności. Kolejne zmiany wejdą w życie 15 listopada i zmienią zasady odrzucenia spadku przez małoletniego, rozszerzą przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz zawężą krąg spadkobierców ustawowych w sytuacji gdy zmarły nie pozostawił najbliższych.

– Spadki i dziedziczenie to zagadnienia, z którymi notariusz jest najczęściej kojarzony, podobnie jak umowy sprzedaży nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że notariusza można – i należy – pytać także o sprawy związane m.in. z umowami majątkowymi małżeńskimi, zabezpieczaniem należności hipoteką, sukcesją przedsiębiorstwa czy ustanowieniem pełnomocnika. Warto skonsultować się z notariuszem przed podjęciem decyzji ważnych dla naszego majątku – mówi białostocka notariusz Barbara Motal-Filipczuk.

Z notariuszem można porozmawiać nie tyko o zmianach w prawie spadkowym. – Warto także wiedzieć, że bezpłatnych informacji prawnych notariusze udzielają przez cały rok w kancelariach notarialnych – dodaje notariusz Barbara Motal-Filipczuk.

W Białymstoku notariusze zapraszają do budynku NOT, ul. M. Skłodowskie-Curie 2, tel. 85 688 13 11. (at)

O 14. edycji Dnia Otwartego Notariatu mówi białostocka notariusz Barbara Motal-Filipczuk: