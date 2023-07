Dni otwarte na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej

3 lipca, 2023

dr inż. Adam Bajkowski, fot. Małgorzata Turecka dr inż. Adam Bajkowski, fot. Małgorzata Turecka

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej organizuje w tym tygodniu dni otwarte. To okazja, by bliżej poznać sam wydział oraz oferowane tam kierunki studiów. To też możliwość zwiedzenia laboratoriów.

Dni otwarte Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej potrwają do piątku (07.07) włącznie.

– Wiemy, że dużo kandydatów decyzję o wyborze kierunku podejmuje tuż przed końcem rekrutacji, więc dlatego wyszliśmy z propozycją dni otwartych. Można do nas przyjść, porozmawiać o kierunkach, które są u nas realizowane, zapytać jakie przedmioty są u nas prowadzone na studiach, ale także obejrzeć nasze laboratoria – mówi dr inż. Adam Bajkowski, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Kandydaci na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej mogą zwiedzić halę maszyn oraz laboratoria badawcze, jak np. laboratorium wytrzymałości materiałów.

– Laboratorium wyposażone jest oczywiście w maszyny, systemy wytrzymałościowe do identyfikacji parametrów wytrzymałościowych różnych materiałów: stali, stopów aluminium, kompozytu tworzyw. Prezentujemy tu nowoczesne techniki i metody pomiaru tych parametrów, pokazujemy co to jest ta wytrzymałość od zaplecza, od laboratorium, w jaki sposób ustawiamy maszyny, na jakie parametry i szczegóły musimy zwrócić uwagę podczas badań – mówi mgr inż. Wojciech Grodzki, starszy referent naukowo-techniczny z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Jest to już podejście eksperymentalne do badań, nie jest to już tylko sucha teoria. Studenci nie dość, że mogą wyliczyć parametry, to mogą jeszcze naocznie zobaczyć w jaki sposób te wszystkie aspekty są realizowane – dodaje.

Spotkanie dla zainteresowanych o 13.00 przed salą 120 (Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C).

– Każdego dnia zapraszamy do nas na 13:00. Na początku krótka prezentacja dotycząca naszego wydziału. Powiemy o naszych kierunkach, a później oprowadzimy kandydatów po naszych laboratoriach – dodaje dr inż. Bajkowski.

Wydział Mechaniczny w swojej ofercie ma cztery kierunki kształcenia. To mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika oraz inżynieria biomedyczna.

Piątek (07.07) to ostatni dzień rekrutacji na największą uczelnię techniczną w woj. podlaskim. W sumie w jej ofercie jest 29 kierunków I stopnia. Szczegóły są na kandydaci.pb.edu.pl. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: