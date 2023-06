Dni Michałowa 2023. Atrakcje dla dzieci i koncerty zespołów w Amfiteatrze Miejskim

1 czerwca, 2023

Dni Michałowa 2023, źródło: mat. prom. Dni Michałowa 2023, źródło: mat. prom.

Cochise i Papa D – to główne gwiazdy tegorocznych Dni Michałowa. Impreza już w najbliższy piątek i sobotę (02-03.06) w Amfiteatrze Miejskim.

– Przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. Pierwszego dnia od godz. 12:00 będzie blok dziecięcy, czyli bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Tutaj w ramach tego bloku zapraszamy wszystkich milusińskich do wesołego miasteczka. Do godziny 18:00 bawimy się bezpłatnie i do woli – mówi Paweł Oziabło, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Od 16:00 rozpoczną się koncerty. Na początek zaplanowano konkurs młodych talentów, później zagrają lokalne kapele – La Venders, DOTS, Obraz Kontrolny i Waterside.

W sobotę (03.06) mieszkańców czekają kolejne atrakcje i kolejne koncerty, ale już inne gatunkowo. Zagrają Dj Mietek, Jobery, Makaro, Casanowa i na finał Papa D. Tego dnia wręczone zostaną także nagrody „Orły Michałowa”.

Dniom Michałowa 2023 patronuje Radio Akadera. (mt)

Na Dni Michałowa zaprasza Paweł Oziabło, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie: