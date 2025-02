Dlaczego warto uczyć się do matury z biologii i chemii na Więcej niż Matura?

12 lutego, 2025

W 2023 roku zadebiutowały innowacyjne kursy maturalne z Biologii i Chemii od „Więcej niż Matura”, oferujące kompleksowe przygotowanie do matury. Kursy wyróżniają się spersonalizowanym podejściem do nauczania i gwarancją satysfakcji, obiecując zwrot kosztów, jeśli wynik nie znajdzie się w TOP15%. Program obejmuje lekcje teoretyczne, zadaniowe, dostęp do największej w Polsce bazy zadań maturalnych oraz korepetycje, umożliwiając naukę w dowolnym miejscu i czasie. Warto je poznać, gdyż zapewniają kompleksowe wsparcie i oszczędność czasu.

W 2023 roku na rynku edukacyjnym zadebiutowały nowatorskie kursy maturalne z Biologii i Chemii, stworzone przez ekipę „Więcej niż Matura”. To unikatowe propozycje, które warto bliżej poznać, ponieważ mogą one być odpowiedzią na wiele trudności, z którymi uczniowie zmaga się przygotowując do matury jak i zawierają w sobie wbudowane korepetycje.

Czym charakteryzuje się kursy maturalne online oferowane przez „Więcej niż Matura”?

Na początek przyjrzyjmy się ich proponowanej metodologii nauczania. Jest to spersonalizowana forma edukacji, nastawiona na osiąganie znakomitych rezultatów, co potwierdza gwarancja satysfakcji serwisu. Jeżeli uczestnik kursu nie osiągnie wyniku w TOP15%, otrzyma zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Jest to istotny atut wyróżniający ten portal na tle konkurencji.

Proces edukacyjny zawiera w sobie 4 podstawowe komponenty – lekcje teoretyczne, lekcje zadaniowe, dodatkową pracę z zadaniami maturalnymi za pośrednictwem specjalnie przygotowanego modułu bazy zadań oraz wbudowane konsultacje w formie kontekstowych korepetycji.

Jak wynika z powyższego, te kursy do matury zastępują wszelkie inne sposoby przygotowania do egzaminu. Nie musisz inwestować w dodatkowe podręczniki, zbiory zadań czy korepetycje, ponieważ wszystko znajdziesz w jednym miejscu. W dodatku wszystkie te elementy są ze sobą zintegrowane, dzięki czemu możesz np. po błędnym rozwiązaniu zadania automatycznie przejść do części teoretycznej kursu, gdzie doczytasz to, co potrzebujesz, by zrozumieć to zadania maturalne.

Dzięki zaawansowanej platformie e-learningowej, zawierającej cały materiał, zadania maturalne z wyjaśnieniami oraz pomoc dydaktyczną, nauka staje się bardziej systematyczna i przez to efektywna. Nie musisz się obawiać, że coś Ci umknie lub popełnisz błąd, którego nie zauważysz. Kontrola postępów w nauce zawsze pokaże Ci, gdzie jesteś i co jeszcze musisz zrobić. Możesz uczyć się z każdego miejsca, w każdym momencie.

Wyróżnikiem tych kursów jest także wbudowana baza zadań maturalnych. Jest to pionierskie rozwiązanie, które warto dokładnie przeanalizować, ponieważ może znacząco podnieść efektywność pracy z zadaniami maturalnymi. Baza zadań dla kursów maturalnych z Biologii i Chemii jest największą tego rodzaju bazą w Polsce, zawierającą ponad 2400 zadań z wyjaśnieniem. Daje możliwość rozwiązywania zadań w 3 trybach – samodzielnie, ze wskazówkami oraz wyjaśnieniem krok po kroku. Pozwala też na monitorowanie statystyk rozwiązania zadań oraz szybkie i łatwe znalezienie dokładnie zadań, jakich potrzebujesz. Dla przykładu jeśli chcesz przetestować swoją wiedzę na temat budowy atomu lub błony komórkowej – możesz kilkoma kliknięciami stworzyć zestaw zadań maturalnych sprawdzający dokładnie ten zakres wiedzy.

Metoda nauczania portalu opiera się na wieloletnim doświadczeniu twórców, którzy od 2017 roku pomagają w przygotowaniu do egzaminów studentom medycyny i lekarzom. Kursy „Więcej niż LEK”, organizowane na siostrzanym portalu, cieszą się wielką popularnością wśród studentów medycyny, a od 2023 roku autorzy zdecydował się rozszerzyć swoją ofertę o egzaminy maturalne i stworzyli portal Więcej niż Matura.

Dlaczego kursy przygotowawcze do matury „Więcej niż Matura” są tak skuteczne?

Ponieważ są aktywną i spersonalizowaną formą uczenia się i rozwiązują wiele problemów organizacyjnych, co prowadzi do znacznej oszczędności czasu i zwiększają przez to efektywność nauki. W połączeniu z wbudowanymi korepetycjami jest bardzo skuteczną metodą, zapewniając uczniowi indywidualny plan nauki i wsparcie nauczyciela w każdej chwili. Co więcej, dostęp do 1 kursu z zaczyna się już od 159 z/miesiąc (stan na 2024 rok), co jest równoznaczne z kosztem 1-2 godzin korepetycji.

Pierwsza edycja kursów „Więcej niż Matura” w latach 2022-2023 przyciągnęła ponad 400 uczestników, a średnia ocena kursów to 92/100 dla Biologii i 98/100 dla Chemii. 81% osób, które zrealizowały 100% planu, osiągnęło wyniki powyżej 75%, co kwalifikuje je na studia medyczne.

Jednak, jak podkreślają twórcy, to nie są kursy „na skróty”. Wysoka efektywność wiąże się z ogromem pracy wkładanej w naukę przez uczestników. Kurs, korepetytorzy i platforma pomagają, ale to uczestnik musi wykonać większość pracy. 1 kurs zakłada naukę przez około 200 godzin, aby zrealizować całość teorii i rozwiązać samodzielnie przynajmniej 500 zadań maturalnych. Jest to tym bardziej znaczące, gdyż metodyka nauczania Więcej niż Matura, podobnie jak Więcej niż LEK w wersji dla studentów medycyny, opiera się na aktywnych metodach uczenia się. Nie znajdziemy tam setek godzin nagrań wideo, gdyż są to bierne formy uczenia się o niskiej efektywności. W zamian za to autorzy proponują interaktywne prezentacje, pracę z systemem powtórek w formie fiszek, stałe konsultacje z egzaminatorami maturalnymi oraz moduł bazy zadań, który również w każdym momencie nauki wymaga aktywnego zaangażowania w naukę ze strony ucznia. To wszystko w połączeniu czyni metodykę nauczania Więcej niż Matura bardzo praktycznym podejściem, które skupione jest na osiąganiu zrozumienia i ćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych.

Jeśli zdajemy maturę z Biologii lub Chemii warto zainteresować się tymi kursami maturalnymi online, zwłaszcza że można je dostosować do własnych potrzeb, czy to na kilka miesięcy przed maturą, czy w celu skorzystania tylko z modułu bazy zadań maturalnych, czy też długofalowej nauki nastawionej na osiągnięcie bardzo wysokiego rezultatu na maturze. Będzie to również bardzo ciekawa propozycja dla osób w edukacji domowej, gdyż na kursach przygotowawczych do matury Więcej niż Matury nauka organizowana jest za ucznia, co pozwalają od razu się na niej skupić. Ogromną zaletą tych kursów do matury jest również ich plastyczność i cena, co powoduje, że można je łączyć z innymi formami nauki.

