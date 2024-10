Dlaczego warto studiować leśnictwo? Ewa Tatarczyk odpowiada w nowym odcinku audycji „Dobry kierunek”

19 października, 2024

Czy leśnictwo to coś więcej niż spacer wśród drzew i zbieranie grzybów? Zdecydowanie tak! W najnowszym odcinku audycji „Dobry Kierunek” Adam Jakuć rozmawia z Ewą Tatarczyk, studentką czwartego roku leśnictwa na Politechnice Białostockiej, która udowadnia, że las to skomplikowany ekosystem, a praca leśnika wymaga nie tylko miłości do przyrody, ale i znajomości najnowszych technologii.

Posłuchaj audycji Dobry kierunek: Leśnictwo.

Leśnictwo – tradycja i nowoczesność

Ewa Tatarczyk pochodzi z rodziny leśników, więc miłość do przyrody towarzyszyła jej od dzieciństwa: „Mój tato i dziadek byli leśnikami, więc od najmłodszych lat budziłam się o szóstej rano, żeby pojechać do lasu na grzyby”. Nie oznacza to jednak, że studia leśnictwa to jedynie kontynuacja rodzinnej tradycji – Ewa podkreśla, jak bardzo nowoczesne technologie wpłynęły na ten zawód. Dziś leśnicy korzystają z rejestratorów przypominających smartfony, które pomagają im monitorować stan lasów i precyzyjnie nimi zarządzać.

Terenowe wyzwania i praktyka

Studiowanie leśnictwa to nie tylko książki i wykłady. Wiele zajęć odbywa się w terenie, gdzie studenci mogą bezpośrednio doświadczyć, czym zajmuje się leśnik. Ewa opowiada o swoich praktykach: „Zamiast spacerów po lesie, dzień spędzamy na wyznaczaniu drzew, mierzeniu kłód i szukaniu korników. Nie ma nudy!”. Te praktyczne umiejętności przygotowują studentów na prawdziwe wyzwania, jakie czekają w zawodzie – od zarządzania złożonymi ekosystemami po współpracę z nadleśnictwami i firmami zajmującymi się ochroną środowiska.

Czy leśnictwo to dobry kierunek?

Politechnika Białostocka oferuje studentom nie tylko bogaty program studiów, ale także szereg możliwości rozwoju – od działalności w kołach naukowych po liczne wyjazdy terenowe. Dzięki współpracy z nadleśnictwami studenci mają dostęp do cennych praktyk zawodowych, które stanowią doskonałe przygotowanie do przyszłej pracy. Ewa Tatarczyk aktywnie działa w kołach naukowych i uczestniczy w badaniach nad nasiennictwem, co pozwala jej lepiej poznać procesy zachodzące w naturze.

Dla kogo leśnictwo?

Jeśli myślicie, że studiowanie leśnictwa jest tylko dla tych, którzy kochają drzewa, Ewa szybko wyprowadzi Was z błędu: „Nie musisz lubić drzewka, żeby iść na leśnictwo! Wystarczy, że interesuje cię, jak działa las i jakie procesy w nim zachodzą. Reszty nauczysz się na studiach”. (AJ)

