„Dla mnie bomba!!!” – spektakl laboratorium w Nie Teatrze

Czerwiec 2, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

To spektakl zdecydowanie familijny. W najbliższą niedzielę (05.06) o 11:00 Nie Teatr zaprasza na spektakl laboratorium „Dla mnie bomba!!!”.

To spektakl inspirowany opowieścią Umberto Eco „Generał i bomba”. Główny bohater – naukowiec przy pomocy różnorodnych technik teatralnych opowiada w nim swoją historię. Otóż … pewnego razu w jego pracowni pojawili się dziwni goście. Bardzo interesowali się doświadczeniami, które robił i zadawali mu wiele pytań. Jak się później okazało wiedzę, którą w ten sposób zdobyli, wykorzystali do zrobienia najstraszniejszej na świecie bomby. Naukowiec, gdy się o tym dowiedział postanowił podkraść się do magazynów i przerobić bomby…Czy mu się udało? I co z tego wynikło?

Świat jest pełen atomów, nawet mama jest zrobiona z atomów! O tym i o wielu innych prawdach dowiemy się ze spektaklu, który tak naprawdę opowiada o tym, że w świecie dużo zależy od niewidocznych drobinek, a to czego nie widać często jest ważniejsze od widzialnego.

W spektaklu wykorzystywane są różnorodne techniki teatralne, a poważne tematy poruszane są z dystansem i humorem. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 6 roku życia. (mt)