Styczeń 31, 2023

Kadr z filmu „Chleb i sól”, źródło: mat. pras. Kadr z filmu „Chleb i sól”, źródło: mat. pras.

We wtorek (31.01) o 19:00 w Kinie Forum czeka nas kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „GAG”. Zaplanowano pokaz filmu „Chleb i sól” oraz spotkanie z reżyserem tego obrazu, Damianem Kocurem.

Tymoteusz, pianista – student warszawskiej Akademii Muzycznej, wraca do rodzinnego miasta na wakacje. Prowincjonalne miasteczko, jakich w Polsce wiele, to miejsce w którym czas się zatrzymał, szczególnie teraz w czasie upalnych wakacji. W mieście zostali koledzy Tymka i jego brat Jacek, również pianista, który jednak nie dostał się na Akademię Muzyczną i spędza czas z kolegami na osiedlu.

Pobyt w rodzinnym mieście to jedynie wakacyjny przystanek na zachód Europy, gdzie Tymoteusz otrzymał zagraniczne stypendium. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo powstały bar z kebabem. Lokalna młodzież dobrze żyje z obcokrajowcami, są jednak drobne wyjątki. Z czasem konflikt między grupą pracowników a chłopakami z osiedla zaostrza się. U zastraszanych obcokrajowców zaczyna pojawiać się strach i poczucie zagrożenia.

Pełnometrażowy debiut Damiana Kocura zdobył Nagrodę Specjalną Jury na MFF w Wenecji, Nagrody Dziennikarzy, Jury Młodych i Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych na Festiwalu Filmowym w Gdyni, a także nagrody na Golden Orange Film Festival (Antalya), Festival Internacional de Cine de Gijón, na Festiwalu Młodego Kina Wschodnioeuropejskiego w Cottbus, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Kairze i na gdańskim All About Freedom Festival!

Damian Kocur to wielokrotnie nagradzany twórca krótkometrażowych fabuł i dokumentów, tłumacz. Absolwent Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego filmy były prezentowane i nagradzane na festiwalach na całym świecie m.in. na AFI Docs, Camerimage, w Gdyni, Belgradzie i Cambridge. “Chleb i sól’ to jego debiut pełnometrażowy. Nominowany do Paszportów POLITYKI 2022 w kategorii Film!

Prelekcję i dyskusję po filmie wygłosi dr Maciej Białous. (mt)