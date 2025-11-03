Home Wiadomości DiscoverEU – rozpoczął się nabór na darmowe podróże po Europie dla 18-latków

3 listopada, 2025

DiscoverEU – rozpoczął się nabór na darmowe podróże po Europie dla 18-latków

Źródło: European Youth
Masz 18 lat i marzysz o podróży po Europie? Teraz możesz to zrobić pociągiem i to zupełnie za darmo. Do 13 listopada trwają zgłoszenia do programu DiscoverEU, finansowanego przez Erasmus+, który daje młodym ludziom z całej Unii Europejskiej szansę na odkrywanie kontynentu w ekologiczny sposób.

 

W programie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2007 roku. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej i opisać swój wymarzony plan podróży. Trasa może trwać od jednego do trzydziestu dni, a uczestnicy mają pokryte koszty biletów kolejowych.

– Kolej jest bardzo przystępna. Jest to całkiem niezły poziom. Dociera praktycznie wszędzie. Można zwiedzać po drodze, zatrzymywać się na różnych stacjach, widzieć piękne widoki i po prostu odkrywać tą Europę właśnie zza okna pociągu lub po prostu wyskakując na którejś tam stacji  mówi Katarzyna Kochaniak z Centrum Innowacji Erasmus Plus InHUB Białystok. 

Po powrocie zachęcani są do podzielenia się swoimi wrażeniami na przykład w mediach społecznościowych czy podczas audycji radiowych.

DiscoverEU to nie tylko okazja do podróży, ale też do zdobycia przyjaciół i doświadczeń, które zostają na całe życie. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość w ramach audycji „Podróże z Erasmusem”:

