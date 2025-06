Dirt Węglowa JAM vol. 2 – Białystok znów stolicą ekstremalnych lotów

15 czerwca, 2025

Zawodnik w trakcie skoku na dużej linii toru Dirt Park Węglowa podczas zawodów Dirt Węglowa JAM vol. 2 w Białymstoku, fot. Marcin Jakowiak Zawodnik w trakcie skoku na dużej linii toru Dirt Park Węglowa podczas zawodów Dirt Węglowa JAM vol. 2 w Białymstoku, fot. Marcin Jakowiak

Skoki, styl i sportowa adrenalina – tak wyglądała druga edycja ogólnopolskich zawodów rowerowych Dirt Węglowa JAM, która odbyła się 14 czerwca br. w Białymstoku. Do stolicy Podlasia przyjechało ponad 80 zawodników z całej Polski, by na specjalnie przygotowanym torze przy ul. Węglowej zaprezentować najbardziej widowiskowe ewolucje.

Dirt Węglowa JAM vol. 2, fot. Marcin Jakowiak Zdjęcie 1 z 9

– Tu nie jeździmy po płaskim – tu lecimy wysoko, daleko i stylowo – mówił Bartosz „Papież” Obukowicz ze Stowarzyszenia Sport na Zdrowie, główny organizator.

Dirt Węglowa JAM vol. 2 to jedyne zawody tego typu w północno-wschodniej Polsce, promujące nie tylko aktywność fizyczną, ale i kulturę rowerowej pasji. Program wydarzenia był podzielony na kategorie: od dziecięcych Pumptrack Kidz i Junior, po zaawansowane konkurencje – Best Style, Best Trick i Best Line. Największe emocje budziły popisy na tzw. step-upie i dużych hopek, które zawodnicy pokonywali z ogromną precyzją i fantazją.

Wielką atrakcją była też nocna sesja Red Bull Full Moon Jam, zorganizowana dzień wcześniej – przy sztucznym oświetleniu, muzyce i klimacie sportowego święta. Gościem specjalnym był Dawid Godziek – mistrz świata w dirt jumpingu, który zaprezentował pokazowy repertuar trików i wspierał młodszych riderów.

– Dla wielu to nie tylko zawody, to styl życia. Mamy dzieci na rowerkach biegowych, młodzież ścigającą się na pumptracku i dorosłych zawodników skaczących w rytmie pasji – dodaje Obukowicz.

Zawody odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i przy wsparciu Miasta oraz Województwa Podlaskiego. (red.)