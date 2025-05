Design wnętrz to szycie na miarę – Tomasz Czajkowski w audycji „Drogi Kariery”

8 maja, 2025

Tomasz Czajkowski w studio Akadera fot. Paweł Cybulski

Jak zaprojektować przestrzeń, która będzie funkcjonalna, piękna i idealnie dopasowana do użytkownika? O tym, że projektowanie wnętrz to nie tylko zawód, ale także misja i pasja, opowiedział w audycji „Drogi Kariery” Tomasz Czajkowski – architekt wnętrz, artysta lodowych instalacji w Ice Hotelu, a przede wszystkim absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Od Supraśla do światowej sceny designu

W rozmowie z Pawłem Cybulskim Tomasz Czajkowski zdradził, że jego droga do projektowania rozpoczęła się w Liceum Plastycznym w Supraślu, a potem naturalnie przeniosła się na Politechnikę Białostocką. Nie był typem ucznia lubiącego „wkuwanie” – jego siłą od zawsze była logika, kreatywność i zdolności manualne.

To właśnie połączenie tych cech doprowadziło go aż do Ice Hotelu w szwedzkim Jukkasjärvi, gdzie regularnie projektuje i rzeźbi lodowe pokoje dla najbardziej prestiżowego hotelu sezonowego na świecie.

Projektowanie jak szycie butów do tanga

Projektowanie wnętrz to jak szycie butów do tanga – mówi Czajkowski, prywatnie miłośnik tego tańca.

– Musisz dokładnie poznać użytkownika, jego potrzeby, oczekiwania, a nawet to, czego sam nie jest do końca świadomy. Tylko wtedy możesz stworzyć przestrzeń idealnie skrojoną – tłumaczył architekt.

Mentor w Politechnice Białostockiej

Tomasz Czajkowski włączył się również w nową inicjatywę „Mentorzy studentom”, realizowaną w ramach jubileuszu 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. W ramach spotkań jeden na jeden, studenci będą mogli porozmawiać z praktykami o realiach pracy w zawodzie, dylematach i wyzwaniach, które ich czekają po studiach.

Młodzi mają przewagę technologiczną, starsi – doświadczenie

Gość audycji podkreślił też, jak bardzo zmienił się rynek projektowania wnętrz na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Młodzi projektanci są dziś świetnie przygotowani technologicznie, potrafią tworzyć realistyczne wizualizacje, budują markę w social mediach. Z kolei doświadczeni architekci wnętrz dysponują bezcennym kapitałem praktycznej wiedzy i intuicji – dlatego warto, by te dwa światy się spotykały.

Porada dla przyszłych architektów wnętrz?

– Zacznij od dobrej uczelni – mówi Tomasz Czajkowski. – Kursy są przydatne, ale żaden kurs nie da Ci tego, co pełny proces edukacji, kontakt z wykładowcami, dostęp do narzędzi, materiałów, przestrzeni – dodaje.

🎧 Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy projektanta, Ice Hotelu i drodze do międzynarodowych realizacji?

Wysłuchaj całej rozmowy Pawła Cybulskiego z Tomaszem Czajkowskim w audycji „Drogi Kariery”: