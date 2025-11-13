Decyzje oparte na danych, nie na intuicji – o tym na comiesięcznych Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych

13 listopada, 2025

Prof. Ewa Roszkowska, fot. Dariusz Piekut / PB Prof. Ewa Roszkowska, fot. Dariusz Piekut / PB

Badania operacyjne pomagają podejmować trafne decyzje w świecie gospodarki, finansów i zarządzania. To interdyscyplinarna dziedzina łącząca matematykę, ekonomię i informatykę, dzięki której można też optymalizować procesy, minimalizować koszty i zwiększać efektywność działań.

Naukowcy i praktycy zajmujący się tą tematyką spotykają się na comiesięcznych Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych. Ich opiekunem naukowym jest prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej, która uważa, że dzięki badaniom operacyjnym procesy z rzeczywistymi problemami zamieniają się w modele matematyczne, tak aby znaleźć najlepszego rozwiązania. A przykładem są reklamy.

– Marketing to jest jeden z takich klasycznych przykładów. Jak i gdzie zamówić reklamę, żeby korzyści z umiejscowienia reklam były jak największe, czyli ilość reklam, długość reklam, miejsce reklam, żeby potem osiągać największe profity – tłumaczy prof. Ewa Roszkowska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

W Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych od 2020 roku uczestniczyło ponad 200 naukowców i praktyków z ponad 50 ośrodków w Polsce i za granicą.

– Tematyka spotkań jest taka szeroka, interdyscyplinarna i obejmuje zastosowanie tak szeroko pojętych metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Tematy to modelowanie inwestycji kapitałowych, analiza giełdowa, optymalizacja w transporcie i zarządzaniu zapasami, preferencje konsumenckie, analiza wielokryterialna, zjawiska społeczne, ekonomiczne, narzędzia informacyjne Czyli to jest miejsce spotkań i ekonomistów, i osób, które zajmują się zarządzaniem, informatyków, matematyków – wylicza profesor Roszkowska.

Spotkania WSBO odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki o 17:30, w formule online. Wziąć w nich udział mogą naukowcy, praktycy, a także studenci zainteresowani problematyką badań operacyjnych. Najbliższe seminarium odbędzie się 24 listopada i będzie dotyczyło Heuristic Rating Estimation, czyli metody pozwalającą na stworzenie rankingu w oparciu o wartości referencyjne dla niektórych alternatyw. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Ewą Roszkowską: