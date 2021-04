Debata o lotnisku. Na spotkanie na stadionie miejskim wejdą nieliczni

Kwiecień 8, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

W najbliższą środę (14.04) o 11.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się debata na temat lotniska na Krywlanach. Weźmie w niej udział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, zaproszeni eksperci i aktywiści, a także chętni mieszkańcy.

Zainteresowani udziałem mogą się zgłaszać mailowo pod adresem zgloszenia@um.bialystok.pl. W zgłoszeniu obowiązkowo trzeba podać imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mail, oraz dodatkowo (nieobowiązkowo) numer telefonu do kontaktu w nagłej sytuacji. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 kwietnia do 12 kwietnia. Dzień później, 13 kwietnia, osoby zakwalifikowane do udziału w debacie zostaną o tym poinformowane za pomocą poczty internetowej.

Z racji obostrzeń na debatę będzie mogło wejść jedynie 25 osób.

Wszyscy niezakwalifikowani przebieg spotkania będą mogli śledzić na facebookowym profilu miasta. Pytania związane z tematem debaty można przesyłać na adres lotniskokrywlany@um.bialystok.pl.

W czwartek (08.04) zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki wystosował zaproszenia do udziału w dyskusji, między innymi stronom w postępowaniu administracyjnym dotyczącym usunięcia przeszkód lotniczych – czyli Lasom Państwowym i Małgorzacie Grabowskiej-Snarskiej ze Stowarzyszenia „Okolica”. (mt/mc)