Dawcy otrzymali przewodniki po białostockich lasach w akcji honorowego krwiodawstwa

„Oddaj krew, odbierz przewodnik, odkryj las” – pod takim hasłem odbyła się w czwartek (21.08) akcja honorowego krwiodawstwa w Białymstoku. Darczyńcy w podziękowaniu za krew otrzymali przewodnik turystyczny po białostockich lasach.

 

Z okazji 100-lecia Lasów Państwowych przygotowano 100 przewodników. Są w nim oznaczone wieże widokowe, ścieżki edukacyjne, kładki, wiaty czy infrastruktura do biegów na orientację.

Aktualnie w białostockim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa najbardziej brakuje krwi grupy 0 Rh- oraz A i B Rh-.

– Nasze województwo jest liderem w ilości donacji na 1000 mieszkańców w skali kraju. Jesteśmy stawiani za przykład, więc zapraszamy wszystkich dawców z grupami ujemnymi, szczególnie z grupą 0 Rh-, żeby odwiedzały nasze centrum i oddały krew. Bardzo ważne jest, żeby młodzi ludzie, którzy przekraczają 18 rok życia, pamiętali o tym, że też można pomagać poprzez oddawanie krwi i jej składników albo poprzez zapisanie się do rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku – mówi Bartosz Szutkwiecz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Była to już kolejna wspólna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Regionalnej Dyrekcją Lasów Państwowych. (hk/ms)

 

Z krwiodawcami rozmawiał Michał Szmurło:

