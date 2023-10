Darmowe wydarzenia promujące zdrowie psychiczne

4 października, 2023

W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które przypada na 10 października, Stowarzyszenie My dla Innych organizuje szereg wydarzeń promujących zdrowie psychiczne. Od poniedziałku (09.10) przez cztery dni będą spotkania, warsztaty, filmy i trening fizyczny.

Wszystko po to, aby uświadamiać ludzi, że o psychikę trzeba dbać i leczyć, podobnie jak ciało.

– Każdy obserwuje wzrost osób w kryzysach psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia też to podkreśla, że chociażby depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań, tak naprawdę czwarta z góry. Co czwarta osoba za nas mogła mieć kryzysy psychiczne, dostrzec u siebie jakieś objawy depresji lub w tej depresji być – mówi Marta Reduta Pieczywek ze Stowarzyszenia My dla Innych.

Wydarzenia rozpoczną się w najbliższy poniedziałek (09.10) od treningu boksu, na które obowiązują zapisy. We wtorek (10.10) w siedzibie NFZ przy ul. Pałacowej w Białymstoku będą bezpłatne konsultacje ze specjalistami.

– Zaplanowaliśmy nieodpłatną możliwość skonsultowania się z psychologiem, psychoterapeutą czy terapeutą środowiskowym. To są osoby, które na co dzień pracują i wspierają osoby w kryzysach psychicznych. Każdy kto ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości, nad czymś się zastanawia, widzi kogoś wśród przyjaciół czy w rodzinie, kto może mieć jakąś trudność, może przyjść – dodaje Marta Reduta Pieczywek.

W środę (11.10) Stowarzyszenie My dla Innych organizuje piknik w swojej siedzibie przy ul. Morelowej 23. W programie są warsztaty pracy z oddechem, relaksacje, muzyka czy projekcje filmów.

W ostatni dzień, czyli w czwartek (12.010) będą warsztaty pn. „Spotkania niecodzinne” o stygmatyzacji. Zaplanowano również rozmowy z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. Na to wydarzenie obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 577 430 517. (hk)