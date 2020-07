Darmowe przejazdy rowerami Nextbike dla medyków do połowy września

Lipiec 16, 2020

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Nextbike przedłuża o dwa miesiące akcję promocyjną dla osób wykonujących zawody medyczne. Uruchomiona 1 czerwca akcja „Za darmo dla medyków” potrwa do 15 września.

Medycy mogą skorzystać z jednośladów publicznych w każdym z 40 systemów Nextbike w całej Polsce, w którym firma, jest operatorem systemu rowerowego.

— Akcję „Za darmo dla medyków” przedłużamy o dwa miesiące. To jest nasz sposób aby zaoferować wsparcie pracownikom służby zdrowia — mówi Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike. — Tak możemy podziękować za to, co medycy dla nas robią każdego dnia. Ich ogromny wysiłek, niesamowita wytrzymałość dają nam nadzieję w niepewnych czasach pandemii.

Zasady akcji nie zmieniają się. Wystarczy rejestracja w jednym z systemów rowerowych Nextbike i przesłanie na adres powiadomienia@nextbike.pl zgłoszenia z potwierdzeniem, że wykonuje się zawód medyczny. Po weryfikacji wniosku potwierdzamy e-mailem przyjęcie zgłoszenia. To wszystko i można jeździć rowerem miejskim bez opłat. Użytkownicy, którzy już korzystają z promocji nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych formalności.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj. (mt/mc)