Darmowe kino plenerowe na kampusie Politechniki Białostockiej

7 września, 2023

Podlaskie Kino Plenerowe, fot. Małgorzata Turecka Podlaskie Kino Plenerowe, fot. Małgorzata Turecka

Podlaskie Kino Plenerowe kończy swój objazd po regionie. Ostatni seans w ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się w najbliższą sobotę (09.09) na kampusie Politechniki Białostockiej.

Na terenie zielonym przed budynkiem Wydziału Elektrycznego widzowie zobaczą dwa filmy. O 17:00 będzie to „Ainbo. Strażniczka Amazonii”, a o 19:00 „Zupa nic”.

„Ainbo. Strażniczka Amazonii” to animacja opowiadająca o tytułowej bohaterce dorastającej w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię to bynajmniej nie jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Kierowana przez ducha zmarłej mamy, mająca za towarzyszy oswojone zwierzęta – pancernika i tapira-obżartucha, Ainbo zrobi wszystko, żeby uratować swych ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii. Nieoceniona okaże się szczypta magii, pomoc oddanych przyjaciół oraz wsparcie przedwiecznego żółwia Motelo Mama.

„Zupa nic” to polska komedia z białostoczaninem Adamem Woronowiczem nakręcona przez pochodzącą z Wasilkowa Kingę Dębską. To opowieść o PRL-u, w której Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

Pomysłodawcą projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydarzenie współorganizują Podlaski Instytut Kultury, lokalne samorządy i ośrodki kultury, a także Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej. To już czwarta edycja tego przedsięwzięcia, które w tym roku odwiedziło 15 miejscowości. (mt)