Darmowe atrakcje dla dzieci na Stadionie Miejskim

30 stycznia, 2024

Ferie na Stadionie Miejskim, fot. Hanna Kość Ferie na Stadionie Miejskim, fot. Hanna Kość

Ferie zimowe mogą być aktywne i kreatywne. Od środy (30.01) przez trzy dni Stadion Miejski przy Słonecznej zapewnia wiele atrakcji dla dzieci w każdym w wieku.

– Zadbaliśmy o to, aby atrakcje były bardzo różnorodne i skierowane do szerokiego spektrum odbiorców – mówi Wojciech Miecznik, kierownik działu organizacji imprez na Stadionie Miejskim w Białymstoku. – Atrakcje są w zasadzie dla osób od najmłodszych lat, ale myślę, że nawet i dorośli znajdą coś dla siebie. Z takich głównych i rzucających się w oczy rzeczy, to jest pokaz sprzętu wojskowego. profesjonalna nauka gry w szachy, nauka języka chińskiego oraz profesjonalne pokazy gry w piłkarzyki, nauka gry w ping ponga. Mamy również plac zabaw, który jest do dyspozycji młodszych.

Rodzice i dzieci poskreślają, że na stadionie jest dużo atrakcji i świetna zabawa. Ferie na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbywają się na poziomie pierwszym do piątku (01.02) od 11.00 do 15.00. Wstęp jest wolny, a wszystkie atrakcje bezpłatne. (hk)

Relacja Hanny Kość: