Darmowa rehabilitacja dla białostoczan. Zapisy od 27 grudnia

Grudzień 23, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Ponad tysiąc osób skorzysta z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii w 2022 roku. Miasto na realizację programu wyda 400 tys. złotych. Zapisy rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 27 grudnia.

Zabiegi rehabilitacyjne, tak jak w latach ubiegłych, będą wykonywane w Poradni Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy gen. J. Bema 2 w Białymstoku. Będą one przeznaczone dla osób, które wymagają powrotu do zdrowia po przebytych urazach, chorobach, wypadkach. Skorzystają z nich pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi. Warunkiem będzie zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Białegostoku lub wskazanie stolicy Podlaskiego jako miejsca płatności podatku dochodowego.

W 2022 roku z bezpłatnych zabiegów będzie mogło skorzystać ok. 1340 osób. Zapisy rozpoczną się 27 grudnia i będą one realizowane wyłącznie telefonicznie, do wyczerpania limitu, pod następującymi numerami telefonów: 85 742 60 33, 533 463 985, 534 463 985. Każdy chętny będzie mógł zapisać siebie oraz jedną dodatkową osobę.

– Chcemy w ten sposób pomóc białostoczanom, którzy wymagają fachowej opieki. Chodzi nam zwłaszcza o te osoby, które nie mogą czekać miesiącami w kolejkach, a na leczenie w prywatnych placówkach ich nie stać – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – Społeczeństwo się starzeje, z tego powodu wiele osób cierpi na choroby przewlekłe. Tacy pacjenci potrzebują odpowiednich warunków do leczenia i dostępu do fizjoterapeuty.

Z danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku wynika, że w 2021 roku w programie rehabilitacyjnym uczestniczyły 1984 osoby. Wykonano ponad 1904 pakiety zabiegowe na łączną kwotę 580 tys. 872 złotych. (mt)