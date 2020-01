Dar dla Książnicy Podlaskiej. Biblioteka otrzymała pamiątki po Wiesławie Kazaneckim

Styczeń 8, 2020

Fot. Bogumiła Maleszewska-Oksztol/Książnica Podlaska w Białymstoku

Maszynopisy, rękopisy, listy, fotografie, a także maszyna do pisania należąca do Wiesława Kazaneckiego wzbogaciły zbiory Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Rzeczy przekazała bibliotece żona poety – Halina Kazanecka.

– Przekazuję te materiały Książnicy Podlaskiej, bo to miejsce, gdzie spuścizna i pamięć po moim mężu nie zaginie – powiedziała Halina Kazanecka, przekazując na ręce Jolanty Gadek – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku dokumenty i pamiątki po znanym, białostockim poecie, patronie Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku.

Materiały trafiły do Książnicy w ostatnich dniach 2019 roku. Jak podkreśla Jolanta Gadek, to dla biblioteki szczególne wyróżnienie: – Cieszymy się, że Pani Halina Kazanecka obdarzyła nas zaufaniem. Książnica od wielu lat gromadzi, publikuje i promuje twórczość Wiesława Kazaneckiego, wybitnego poety. W 2019 roku minęło 30 lat od jego śmierci. Dzięki przychylności pani Haliny, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni, dysponujemy licencją na wydanie dzieł zebranych poety i trwają właśnie prace nad opracowaniem publikacji. Mamy nadzieję, że ujrzy ona światło dzienne w 2020 roku.

Wszystkie przekazane rzeczy trafiły do Działu Zbiorów Specjalnych, gdzie będą przechowywane w odpowiednich warunkach. Zbiory zostały zakwalifikowane jako szczególnie cenne. (mt/mc)