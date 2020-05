Czytelnicy wrócą do Książnicy Podlaskiej. Biblioteka w końcu się otwiera

Maj 8, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Od najbliższego poniedziałku (11.05) otwarta już będzie Książnica Podlaska. Będzie można zwrócić i wypożyczyć książki, jednak czytelnie pozostaną zamknięte.

Otwarta będzie siedziba główna Książnicy, a także dziewięć z szesnastu jej filli (nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15). Pozostałe filie aktualnie nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, określonych przez Bibliotekę Narodową (brak warunków lokalowych i kadrowych dla przeprowadzenia kwarantanny książek), będą one otwierane w późniejszym terminie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Do budynków biblioteki będzie mogła wejść ograniczona liczba osób, a pracownicy Książnicy Podlaskiej będą w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach.

– Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo, zarówno Czytelników, jak i naszych pracowników, dlatego też kierując się rekomendacjami Biblioteki Narodowej, postanowiliśmy otworzyć Książnicę Podlaską, ale w ograniczonym zakresie – wyjaśnia Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Książki zwracane do biblioteki, trafią do kwarantanny, która potrwa od 10 do 14 dni. Dopiero po tym czasie, wrócą do puli pozycji, które będzie można wypożyczać.

– By skrócić czas kontaktu Czytelników z pracownikami biblioteki, prosimy o zamówienie książek przez Internet, przyjście z przygotowaną listą tytułów lub przynajmniej podjętą decyzją – jaki rodzaj literatury Państwa interesuje – mówi dyrektor Jolanta Gadek i dodaje: – Prosimy też, byście Państwo mieli świadomość, że pierwsze dni po otwarciu mogą być szczególnie trudne ze względu na wzmożony ruch, dlatego jeśli macie Państwo taką możliwość, zaplanujcie swoją wizytę w nieco późniejszym terminie.

W związku z panującą sytuacją, w maju i czerwcu obowiązywać będzie abolicja – nie będą naliczane kary za przetrzymanie książek. (mt/mc)