Czym różni się zakochanie od miłości? Warto wiedzieć nie tylko w Walentynki

13 lutego, 2023

Artur Brzeziński, psychoterapeuta/ Fot. A. Topczewska Artur Brzeziński, psychoterapeuta/ Fot. A. Topczewska

Walentynki – święto wszystkich zakochanych, ale też kochanych i kochających. 14 lutego królują czułość i czerwone serca. Do miłości jesteśmy stworzeni i zaprogramowani na kochanie, a świętować warto każdego dnia. Dla dobra związku – podkreśla psychoterapeuta Artur Brzeziński.

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Natomiast w Polsce obchody walentynkowe popularność zyskały dopiero w latach 90. ub. wieku.

Czym różni się zakochanie od miłości? – Jest kilka etapów miłości, a zakochanie to ten piewrszy, ten grom z jasnego nieba, gdy poznajemy tę drugą osobę, gdy następuje zauroczenie, szaleństwo hormonów i tracimy zdolność jasnego myślenia. O zamianie zakochania w miłość mówimy, gdy rówowaga hormonalana powraca do pewnego poziomu, pojawia się namiętność, intymność, zaangażowanie – tłumaczy Artur Brzeziński, psychoterapeuta w białostockiej Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra. I dodaje: – Miłość istnieje, jesteśmy do tego stworzeni i zaprogramowani na kochanie. (at)

Jak pielęgnować miłość i dlaczego warto świętować nie tylko z okazji Walentynek mówi psychoterapeuta Artur Brzeziński z białostockiej Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra w rozmowie z Anetą Topczewską: