Czy warto samemu prać skórzaną tapicerkę w samochodzie? [ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Czerwiec 9, 2022

Samochody ze skórzaną tapicerką od zawsze uważane były za modele wyższej klasy. Zastosowanie bowiem skóry jako podsufitki, czy obicia foteli jest zabiegiem niezwykle drogim i prestiżowym. Zwykle kierowcy są przekonani, że skórzana tapicerka jest „nieśmiertelna”. Faktem jest, że skóra wykazuje się o wiele większą odpornością niż np. welur, jednak w warunkach umiarkowanej eksploatacji. Fotele w aucie obite skórą, są wykorzystywane w sposób niezwykle intensywny. Często jest ona narażona na zaplamienia i różnorodne uszkodzenia mechaniczne. Wówczas konieczne jest jej czyszczenie i pielęgnacja. Czy warto zrobić to samemu?

Czy skórzaną tapicerkę w aucie warto wyprać własnoręcznie?

Pranie tapicerki wykonanej ze skóry znacznie różni się od prania zwykłej tapicerki z materiału. Przede wszystkim skóra jest tworzywem, które ma swoje wymagania i są one dość wysokie. Przede wszystkim kierowcy, którzy chcą samodzielnie zabrać się za pranie tapicerki skórzanej muszą wyposażyć się w:

preparat odtłuszczający do skórzanej tapicerki

preparat nawilżający do skórzanej tapicerki

środek piorący do skórzanej tapicerki

odpowiedni zestaw ściereczek- nie mogą mieć one ostrej powierzchni najlepiej wybrać więc te z mikrofibry

Takie środki piorące, odtłuszczające i nawilżające do skórzanych tapicerek zwykle są pokaźnym wydatkiem. Nie da się ukryć że konieczna jest również odpowiednia wiedza, jak można z nich efektywnie korzystać. Kierowcy będą więc musieli poświęcić i siłę i czas na to, by taką tapicerkę wyprać, pomijając już fakt, że trzeba ją również odkurzyć. Niemniej jednak samodzielne pranie skóry może zakończyć się szeregiem uszkodzeń jej struktury i doprowadzić do powstawania pęknięć oraz przebarwień. Można powiedzieć więc, że takie działania są dość ryzykowne, gdyż wcale nie muszą przywrócić tapicerki skórzanej do jej pierwotnego wyglądu, a dodatkowo mogą spowodować jej znaczne uszkodzenia.

Pranie tapicerki skórzanej? Postaw na profesjonalistów

Pranie tapicerki skórzanej jest zadaniem niezwykle wymagającym. Co ciekawe, nie chodzi tu jedynie o dopasowanie odpowiednich środków. Najważniejsza staje się wiedza oraz doświadczenie osoby piorącej. Jeśli kierowcy nie chcą więc narażać wewnętrznego wyglądu swojego auta na mankamenty i defekty, o wiele lepiej będzie zdecydować się na pranie tapicerki u fachowców z autoklinika.bialystok.pl. Firma ta od wielu lat jest już prawdziwym liderem w branży car detailingu. Warto zwrócić również uwagę na kompleksowość oferowanych przez nich usług. Na stronie: https://autoklinika.bialystok.pl/myjnia/pranie-tapicerki/ można zauważyć, że specjaliści zadbają również o ewentualną renowację skórzanej tapicerki i zniwelowanie defektów, które powstały na jej powierzchni. Można więc powiedzieć, że wnętrze naszego samochodu po takiej wizycie będzie wyglądało na zupełnie nowe i świeże. Jeśli mamy więc skórzaną tapicerkę, to jej praniem z przyjemnością zajmą się specjaliści z autoklinika.bialystok.pl. Są oni gwarancją tego, że każda plama ze skóry zostanie skutecznie usunięta.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]