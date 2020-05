Czy łomżyński szpital zacznie przyjmować wszystkich pacjentów? Sprawę konsultuje wojewoda podlaski

Maj 15, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wojewoda podlaski prowadzi konsultacje, w tym z Ministerstwem Zdrowia na temat czy Szpital w Łomży może przestać być placówką jednoimienną i zacząć przyjmować pacjentów z innymi chorobami, niż koronawirus.

Pismo z taką prośbą do wojewody wysłał Zarząd Województwa Podlaskiego, który swój wniosek tłumaczył spadkiem liczby zachorowań na koronawirusa, a także niewielką ilością osób leczonych na COVID – 19 w tej placówce. Do 10 maja były to 22 osoby, z czego u 13 potwierdzono zakażenie. Natomiast w szpitalu jest 476 łóżek. Wojewoda Bohdan Paszkowski przyznaje, że rozmawia na ten temat z różnymi instytucjami, w tym z Ministerstwem Zdrowia, które przewiduje modyfikację systemu szpitali jednoimiennych

– Minister Zdrowia informował, że w momencie hamowania epidemii system szpitali jednoimiennych może być modyfikowany. Od ubiegłego tygodnia prowadzę konsultację, w tym z MZ, aby w naszym województwie zmiany w tym zakresie były wprowadzone jak najszybciej. Przy ewentualnych zmianach będą brane pod uwagę: aktualna sytuacja epidemiologiczna oraz bezpieczeństwo mieszkańców województwa – dodawał wojewoda podlaski.

W województwie podlaskim funkcjonują dwa szpitale jednoimienne. Obok łomżyńskiej placówki, która pełni taką funkcję od połowy marca, działa również szpital MSWiA w Białymstoku. (ea/mc)