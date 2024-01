Cztery żubry zamieszkały w zagrodzie pokazowej w Kopnej Górze

19 stycznia, 2024

Zagroda pokazowa żubrów w Kopnej Górze, fot. Hanna Kość Zagroda pokazowa żubrów w Kopnej Górze, fot. Hanna Kość

Pomruk, Poroberta, Pozborek i Połatka – to cztery żubry, które można będzie od soboty (20.01) podziwiać z zagrodzie pokazowej w Kopnej Górze pod Supraślem. To szóste takie miejsce na mapie Polski.

Docelowo ma tam zamieszkać około 20 zwierząt, które mają do dyspozycji ponad 20 hektarów powierzchni.

– Są tutaj ciągi piesze, którymi można będzie się poruszać, również wózki z dziećmi czy osoby niepełnosprawne – mówi Jarosław Karpiuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl. – Jako atrakcje są też dwie wieże widokowe, gdzie można będzie żubry oglądać również z góry. Zagroda jest dodatkowo wyposażona w takie ciekawe obiekty jak przejścia podziemne, to jest rozwiązanie niespotykane do tej pory w skali kraju, więc żubry będą przechodzić pod ciągami pieszymi, którymi będą się poruszać zwiedzający. Można je będzie oglądać z bliska, bo są pętle, w których są umiejscowione paśniki, więc można będzie dosłownie wejść między żubry.

Żubry zamieszkiwały zagrodę stopniowo. Zaadaptowały się w nowym miejscu dość łatwo.

– W momencie, kiedy każde następne zwierzę przyjeżdżało to te, które już tutaj były, bardzo się interesowały tym nowym zwierzęciem i szybko przyjmowały do swojej grupy – zapewnia Elżbieta Moniuszko, lekarz weterynarii. – Żubr to jest zwierzę stadne, więc one lubią być razem. Szefem grupy chyba jednak jest byk Pomruk, który jest najstarszy i największy. Często widać jak on właśnie robi pierwszy krok, a za nim całe stado idzie.

Zagroda pokazowa żubrów to miejsce, w którym w bezpiecznych warunkach dla ludzi i zwierząt można podziwiać te największe ssaki lądowe Europy. (hk)