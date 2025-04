Cztery zespoły, jeden wieczór i tona energii w Moto Pubie

24 kwietnia, 2025

Już w sobotę 26 kwietnia w kultowym Moto Pubie zagrają aż cztery formacje: Sick Saints, Mechaniczna Curva, Wersja Robocza oraz Insekt. Koncert odbędzie się w ramach ogólnopolskiej trasy „Out of the Night Tour 2025”. Radio Akadera jest patronem medialnym imprezy.

Nowa płyta, nowa energia – Sick Saints

Krakowska formacja Sick Saints zaprezentuje w Białymstoku swój najnowszy album „Out of the Night”, którego premiera miała miejsce 7 marca. Zespół znany z nieokiełznanego scenicznego szaleństwa i unikatowego stylu #brutalglam, nieustannie zaskakuje. Ich występy to nie tylko koncerty – to muzyczne widowiska pełne emocji, mocy i autentyczności. Na wydarzeniu dostępny będzie również ekskluzywny merch stworzony specjalnie na potrzeby trasy.

Mechaniczna Curva – filozoficzny punk

Ciężko o bardziej nieprzewidywalny zespół niż Mechaniczna Curva. Ich muzyka to nie tylko dźwięki, to stan umysłu. Surrealistyczna narracja, garażowy klimat i pewna tajemniczość tworzą z tej formacji coś, co wymyka się definicjom. Ich występ to jak zanurzenie się w dźwiękowej poezji absurdu.

Wersja Robocza – punkowa prowizorka z Białegostoku

Założeni w 2024 roku Wersja Robocza to lokalna odpowiedź na pytanie: „Co się stanie, gdy w punkowej kapeli zabraknie pomysłu, ale nie brakuje alkoholu?” Z brudnym brzmieniem, dosadnymi tekstami i bezczelnie charyzmatycznym składem, białostoczanie zagrają u siebie – i to słychać, że będą czuć się jak w domu.

Insekt – surowy grunge prosto ze Śląska

Trio Insekt reprezentuje śląską szkołę alternatywnego grania, mieszając elementy grunge’u, punka i ciężkiego rocka. Zespół z 9-letnim stażem, który nie boi się stawiać na mocne brzmienie i bezkompromisowy przekaz, skutecznie zdobywa uznanie na polskiej scenie alternatywnej. Ich występ to idealna propozycja dla fanów dźwięków z pazurem. (hp)