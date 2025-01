Cztery trasy po trudnych i pięknych leśnych ścieżkach. Trwają zapisy na bieg Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej

11 stycznia, 2025

Źródło: Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej

Biegacze mogą już się zgłaszać na Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej, czyli bieg po leśnych ścieżkach, który odbędzie się 14 i 15 lutego w Supraślu.

To najstarszy bieg ultra na Podlasiu po najtrudniejszych trasach, w którym wiele zależy od pogody, bo wzniesienia i bagna są zawsze, ale może się też zdarzyć zamarźnięta rzeka, albo śnieg.

– To przede wszystkim wymagająca, ale przepiękna leśna trasa. Zawodnicy mają do wyboru cztery dystanse: bieg na 62, 80 i 160 km oraz nowy dystans ultratarpan. Jest to bieg 12-godzinny po 9-kilometrowej pętli – mówi Magda Matejczuk z Fundacji Tworzywa, która organizuje Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej.

Organizatorzy podkreślają, że jest to wyzwanie zarówno fizyczne, jak też psychiczne. – Doświadczenie ultra zostaje z nami na lata, to takie wyzwanie, które pozwala nam wsłuchać się w siebie, w swoje ciało, pobyć trochę sami ze sobą, na co często w codzienności no brakuje czasu. To również takie doświadczenie pokonywania własnych granic, walki ze słabościami – dodaje Magda Matejczuk.

Zapisy na bieg Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej odbywają się internetowa. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hk)