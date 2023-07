Cztery seanse filmowe w ramach „Kina dzieci” w Galerii Arsenał

4 lipca, 2023

Galeria Arsenał, fot. Małgorzata Turecka Galeria Arsenał, fot. Małgorzata Turecka

Galeria Arsenał włącza się w urozmaicenie wakacji dzieciom i organizuje „Kino dzieci”. Będzie to pokaz czterech filmów fabularnych i animowanych.

Proponowane tytuły nawiązują do tematyki rodziny, miłości i przywiązania czy okazywania wsparcia i zrozumienia drugiej osobie.

– Będą to spektakle, projekcje jednorazowe w czasie trwania wakacji, a przede wszystkim w czasie trwania wystawy „Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jajka kur” – mówi Ewa Chacianowska, producent, koordynator i kurator w Galerii Arsenał.

Pierwszy seans w środę (05.07) o 11:00 w Galerii Arsenał przy Mickiewicza. Prezentowany będzie film „Lada dzień”.

– Jest to film, który bardzo dobrze się wiąże z wystawą, ponieważ odkrywa doświadczenia uchodźcze. Ten film poprzez miłość i przyjaźń opowiada o problemach związanych z osobami uchodźczymi, o problemach jakie się z tym wiążą. Film jest przeznaczony dla dzieci w 7-8 klasie szkoły podstawowej – dodaje Ewa Chacianowska.

Wystawa „Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jajka kur” była współtworzona przez dzieci, które również wybrały tytuły do „Kina dzieci”. Drugi film to będzie „Dziki Zachód Calamity Jane”, zaplanowany jest 12 lipca, następnie 26 lipca będzie „Moje życie to cyrk” oraz 6 sierpnia „Marona – psia opowieść”. Wstęp na seanse filmowe jest bezpłatny. (hk)

Harmonogram:

5/07/2023 (środa), godz. 11:00

„Lada dzień”



12/07/2023 (środa), godz. 11:00

„Dziki Zachód Calamity Jane”



26/07/2023 (środa), godz. 11:00

„Moje życie to cyrk”



6/08/2023 (niedziela), godz. 11:00

„Marona – psia opowieść”

„Lada dzień”

dedykowany uczniom klas 7-8 szkoły podstawowej

reż. H. Ramezan / Finlandia / 2020 / aktorski / 82′

Ramin i jego irańska rodzina, mieszkają w ośrodku dla uchodźców w Finlandii. Gdy chłopak zaczyna cieszyć się wakacjami, rodzina otrzymuje wiadomość, że ich wniosek o azyl został odrzucony.

Rodzice Ramina robią wszystko, żeby chłopiec i jego siostra czuli się jak w normalnym, kochającym domu. Widmo deportacji skłania rodzinę do złożenia apelacji. Kontynuują swoje codzienne życie, starając się zachować pozytywne nastawienie pomimo zbliżających się trudności. Pełne ciepła, zrozumienia i humoru relacje zakłóca jednak niepewność jutra. W takich warunkach Ramin wchodzi w dorosłość. Prawdziwa przyjaźń, pierwsza impreza i zakochanie, szukanie siebie. Każda chwila jest bezcenna. Oficerowie służby imigracyjnej regularnie odwiedzają szkołę Ramina, żeby zabrać dzieci, których rodziny nie otrzymały prawa do azylu. Czy przyjadą również po niego?

Lada dzień zaskakuje czułością i ciepłem. Oparty na doświadczeniach reżysera film to przejmująca i pogodna historia o rodzinie szukającej swojego miejsca na świecie.







„Dziki Zachód Calamity Jane”

dedykowany uczniom klas 4-6 szkoły podstawowej

reż. R. Chayé / Francja, Dania / animowany / 2020 / 85′

Animacja swobodnie nawiązująca do dzieciństwa legendarnej postaci Marthy Jane (Calamity) Cannary, która w 1863 roku, w przebraniu chłopca, wyruszyła na zachód Stanów Zjednoczonych.

Film opowiada historię 12-letniej Marthy Jane, która musi zająć się swoim rodzeństwem, kiedy jej ojciec zostaje ranny w poważnym wypadku podczas kierowania konwojem na zachód Stanów Zjednoczonych. Sfrustrowana ograniczeniami związanymi z płcią, Martha Jane postanawia przebrać się za chłopca, aby lepiej wypełniać swój obowiązek wobec rodziny, a także realizować pragnienie wolności i przygody. Pewnego dnia zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież. Postanawia uciec, zdeterminowana, żeby udowodnić swoją niewinność.

„Moje życie to cyrk”

dedykowany uczniom klas 7-8 szkoły podstawowej

reż. M. M. Bouchard / Kanada / 2020 / aktorski / 100′

Laura chce żyć jak zwyczajna nastolatka. To jednak nie takie łatwe, kiedy u boku ma się tatę będącego zakręconym artystą. Czy nietypowej rodzinie uda się odnaleźć wspólny język i stawić czoła nowym wyzwaniom?

Życie nastoletniej Laury to wieczna podróż. Wraz ze swoim tatą Billem – zawodowym klaunem – przemierzają kraj, występując w coraz to nowszych miejscach. Mimo wspólnych ekscytujących przygód Laura chce jednak od życia czegoś więcej. Wolałaby raczej się rozwijać i poznawać nowe rzeczy, a mniej się wygłupiać. Tylko co na to powie jej tata? Niespodziewanie, dzięki nowej nauczycielce, może się spełnić jej największe marzenie – prywatna szkoła. Czy wyluzowany tata Laury będzie w stanie zrozumieć inne spojrzenie na świat? Czy to jabłko nie padło aby zbyt daleko od jabłoni?

Doceniona podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci komedia pokazuje, że w świecie pełnym podziałów i różnic najlepszym wyjściem zawsze jest okazywanie wsparcia i zrozumienia drugiej osobie.







„Marona – psia opowieść”

dedykowany uczniom klas 7-8 szkoły podstawowej

reż. A. Damian / Francja, Rumunia / 2019 / animowany / 92′

Niewielka suczka Marona trafia w ręce coraz to nowych opiekunów. Świat ludzi bywa jednak skomplikowany, czasem aż za bardzo dla małego psa, który nie chce niczego oprócz kochającego go człowieka. Każdy z napotkanych przez kundelkę ludzi nadaje jej nowe imię: akrobata Manole nazywa ją Aną, robotnik Istvan – Sarą, dziewczynka Solange – Maroną. Niestety żaden z domów nie jest na tyle stabilny, by suczka mogła zagościć w nim na stałe. A gdyby ludzie byli tak samo zależni od zwierząt, jak one od nich?

To wizualnie zachwycająca i wzruszająca historia opowiedziana z psiej perspektywy o przywiązaniu, miłości i tym, czym dla psów i ludzi jest szczęście. Ta wyjątkowa forma opowiadania została doceniona przez międzynarodową publiczność. Premiera filmu miała miejsce na najważniejszym festiwalu animacji, francuskim Annecy. „Marona” zdobyła m.in. nominację do Europejskich Nagród Filmowych, została nagrodzona na Bucheon IAFF, Strasbourg European Fantastic FF oraz przez Jury Odkryć 6. MFF Kino Dzieci.

/źródło: mat. organizatora/