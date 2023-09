Cztery jednostki ratownictwa medycznego otrzymały sprzęt medyczny

7 września, 2023

Źródło: PUW w Białymstoku Źródło: PUW w Białymstoku

Respiratory, defibrylatory i urządzenia do kompresji klatki piersiowej o łącznej wartości niemal 1,5 mln zł trafiły do Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz do Szpitala Powiatowego w Sejnach.

Sprzęt ten Ministerstwo Zdrowia otrzymało ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To wsparcie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz działaniami podejmowanymi na rzecz uchodźców. Sprzęt medyczny trafi do zespołów ratownictwa medycznego czynnie zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej w wyniku wojny.

– Mamy tutaj 31 jednostek sprzętowych. Jest to sprzęt nowoczesny, który jest już sprawdzony, bo funkcjonuje w zespołach ratownictwa medycznego. Na pewno w istotny sposób będzie wspierał dotychczasowe działania. Mam nadzieje, że zgodnie ze swoim przeznaczeniem, będzie ratować życie i zdrowie pacjentów – mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, który przekazał sprzęt przedstawicielom placówek

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Bogdan Kalicki potwierdza, że jest to sprzęt z najwyższej półki, który jest całkowicie kompatybilny z tym, z którym dzisiaj ratownicy pracują.

– Jego użytkowanie nie będzie rodziła żadnych dodatkowych komplikacji i trudności. Naszą stał a troską jest to, aby nasz personel mógł skutecznie realizować działania ratownicze, więc musi dysponować niezawodnym sprzętem. Mam nadzieję, że będzie on skutecznie służyć mieszkańcom województwa podlaskiego oraz osobom tutaj przybywającym – mówi Bogdan Kalicki.

Od początku wojny w Ukrainie, czyli od końca lutego 2022 roku, ratownicy medyczni wyjeżdżali do pomocy uchodźcom ponad 640 razy. (hk)