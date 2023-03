Cztery dni z kulturą niezależną. Zbliża się Festiwal ¿Underground / Independent? [PROGRAM]

7 marca, 2023

Konferencja prasowa przed Festiwalem Underground Independent, fot. Małgorzata Turecka Konferencja prasowa przed Festiwalem Underground Independent, fot. Małgorzata Turecka

Filmy, koncerty, wystawy – kilkanaście wydarzeń czeka nas w ramach tegorocznego Festiwalu ¿Underground / Independent?. Między 16 a 19 marca warto będzie zajrzeć do kina Forum i klubu Fama.

– Jak zwykle czeka nas sporo ciekawych wydarzeń. 7 filmów, 3 koncerty, 2 wystawy. Do filmów mamy prezentacje, spotkania z twórcami. Będzie bardzo interesująco. Tematyka filmów jest różnorodna i ciekawa. Myślę, że docenią to także widzowie. Przeglądając program, pomyślałam sobie, że takie nagromadzenie różnorodności może zdarzyć się tylko na Undergroundzie – powiedziała Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal otworzy wernisaż wystawy PLAKIAT Maksa Bereskiego, jednego z bardziej znanych i utalentowanych plakacistów w Polsce, nazywanego spadkobiercą kultowej polskiej szkoły plakatu.

– Jest on też można powiedzieć człowiekiem, który rozwija tę szkołę plakatu i pokazuje, że ten niezależny duch, który w nim tkwi daje szansę na tworzenie bardzo ciekawych prac graficznych. Maks Bereski już 13 lat tworzy swoje alternatywne plakaty do polskich, ale też zagranicznych filmów. Będzie z nami w Białymstoku, co bardzo nas cieszy – mówi Maciej Rant z kina Forum,

Mocną stroną Festiwalu są filmy. Łącznie będzie ich siedem. Na początek „Bob Pluj – nie lubimy ludzi”.

– Czeka nas solidny, wielowymiarowy, wielowątkowy i różnorodny przegląd niezależnego kina – powiedziała Monika Piskurewicz, z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal Underground/Independent to także muzyka. W tym roku mamy w programie trzy różnorodne koncerty. Zagrają: Hiob Dylan, Trupa Trupa i xDZVONx.

– Nieodłączna część Festiwalu, czyli muzyka. Muzyka nas mocno inspiruje, staramy się nią wypełnić także wydarzenia, które organizujemy. W tym roku czekają nas trzy koncerty. Każdy z innej muzycznej bańki, mocno zróżnicowane gatunkowo – mówił Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal Underground/Independent łączy artystów wyznaczających kierunki rozwoju sztuki, którzy kroczą swoją artystyczną drogą. (mt)

Program Festiwalu ¿Underground / Independent? 2023

16–19 marca 2023

Kino Forum / Klub Fama, ul. Legionowa 5

bilety na wydarzenia do kupienia w kasie kina Forum (ul. Legionowa 5), kasie CLZ (ul. Warszawska 19) i na stronie bilety.bok.bialystok.pl



16 marca 2023

18:00 Foyer Forum, wstęp wolny

wernisaż wystawy PLAKIAT Maksa Bereskiego WIĘCEJ



18:30 Kino Forum, bilet: 15 zł

film BOB PLUJ – NIE LUBIMY LUDZI (90’) reż. Cesar Cabral, Brazylia 2021 WIĘCEJ

20:00 Klub Fama, wstęp wolny

wernisaż wystawy PANIC! DZIENNIK PANDEMICZNY Z WŁOCH Franceski Colombary WIĘCEJ



20:30 Klub Fama, bilet: 20 zł

koncert HIOB DYLAN WIĘCEJ





17 marca 2023

17:00 Kino Forum, bilet: 15 zł

film CICADA: BYŁEM NASTOLETNIM HORROREM! (63’) reż. Keil Orion Troisi, USA 2022 + prelekcja Moniki Stolat WIĘCEJ

18:30 Kino Forum, bilet: 15 zł

film I TAK TO SIĘ ŻYJE NA TEJ WSI (75’) reż. Oscar Harding, Wielka Brytania 2022 + prelekcja Moniki Stolat WIĘCEJ

20:30 Klub Fama, bilet: 20 zł

koncert xDZVØNx WIĘCEJ





18 marca 2023

16:00 Kino Forum, bilet: 15 zł

film BRAINWASHED: SEKS, KAMERA, WŁADZA (107’) reż. Nina Menkes, USA 2022 WIĘCEJ

18:30 Kino Forum, bilet: 15 zł

film SYMFONIA HAŁASU – REWOLUCJA MATTHEW HERBERTA (97’) reż. Enrique Sánchez Lansch, Niemcy 2021 WIĘCEJ

20:30 Klub Fama, bilety: przedsprzedaż: 30 zł, w dniu koncertu: 40 zł

koncert TRUPA TRUPA WIĘCEJ





19 marca 2023

15:30 Kino Forum, bilet: 15 zł

film DZIEŃ I NOC (89’) reż. Łukasz Machowski, Katarzyna Machałek, Polska 2021 + spotkanie z twórcami WIĘCEJ

18:00 Kino Forum, bilet: 15 zł

film BRATY (82’) reż. Marcin Filipowicz, Polska 2022 + spotkanie z reżyserem WIĘCEJ

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”

O wystawach opowiada Maciej Rant:

O filmach opowiada Monika Piskurewicz:

O koncertach opowiada Krzysztof Sienkiewicz: