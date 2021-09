Czego może nauczyć nas przyroda? Warsztaty ekologiczne dla młodzieży

Wrzesień 28, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Tego jak działają panele fotowoltaiczne, jak bada się stan powietrza i jakie są skutki ewentualnego zanieczyszczenia atmosfery mogli dowiedzieć się uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolewie, którzy uczestniczyli w warsztatach pod szyldem „Xylopolis, czyli czego może nauczyć nas natura?”.

Tematem warsztatów organizowanych przez Politechnikę Białostocką było: „Miasto bez smogu”. Zajęcia odbyły się w Laboratorium Architektury Energooszczędnej Wydziału Architektury PB. Zanim młodzież rozpoczęła badania jakości powietrza, dowiedziała się czym jest smog, skąd się bierze i jakie niesie za sobą zagrożenia.

– Strajki klimatyczne, młodziutka Greta Thunberg, która chyba przez pół roku nie chodziła do szkoły ruszyła dość istotny temat, który bagatelizują dorośli. Dlatego chcieliśmy poruszyć temat smogu, który jest aktualny. Młodzi nie miewają jeszcze w takim wieku astmy czy chorób wieku starczego, jednak ta krzywa zachorowalności, pod względem wieku obniża się co raz bardziej i oni w tym będą żyli. Jak teraz zostaną uczuleni na pewne kwestie, to później będą bardziej uważni – mówi dr arch. Adam Turecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Z kolei w środę (29.09) młodzież weźmie udział w warsztatach pod hasłem: „Apteka z lasu”. W ramach zajęć grupa uczniów z hajnowskiej szkoły wyruszy do lasu, aby zbierać grzyby i rośliny o potencjale leczniczym. Następnie w laboratorium Instytutu Nauk Leśnych PB młodzież obejrzy swoje zbiory pod mikroskopem. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: