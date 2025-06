Czego chcą pracodawcy, a czego oczekują studenci? Dyskusja w Politechnice Białostockiej

17 czerwca, 2025

Debata „Co po dyplomie? Jakich kompetencji szukają pracodawcy”, fot. A. Jakuć Debata „Co po dyplomie? Jakich kompetencji szukają pracodawcy”, fot. A. Jakuć

Czy dyplom wystarczy, by odnaleźć się na rynku pracy? Jakie kompetencje liczą się dziś naprawdę? O tym dyskutowali studenci, przedstawiciele firm i kadra akademicka podczas debaty zorganizowanej na Politechnice Białostockiej.

Spotkanie pt. „Co po dyplomie? Jakich kompetencji szukają pracodawcy” to jedno z zadań projektu Uniwersytet Europejski ACROSS, którego partnerem jest Politechnika Białostocka. Głos zabrali zarówno ci, którzy dopiero kończą studia, jak i ci, którzy na co dzień ich zatrudniają.

– Najważniejszą umiejętnością, gdy kończymy studia i zaczynamy karierę, wydaje mi się elastyczność – mówiła Gabriela Tarasiuk, studentka logistyki – Musimy umieć dopasować się do wymagań pracy i przełożyć teorię na praktykę – dodała.

Z kolei Krzysztof Słoma, student budownictwa i członek SKN Konstruktor, zaznaczył: – Podstawowa wiedza teoretyczna to jedno, ale brakuje nam praktyki. Spotkania z przedstawicielami firm czy więcej pracy projektowej pomogłyby nam wejść na rynek.

Z drugiej strony pracodawcy podkreślali, że cenią nie tylko wiedzę, ale też otwartość i tzw. soft skills.

– Cenimy kreatywność i otwartość na nowe technologie – mówił Krzysztof Garkowski, kierownik magazynu w Kompanii Piwowarskiej. – Młodzi mają energię, ale potrzebują więcej pewności siebie w nowym środowisku – zauważył.

Prezes T-Matic Grupa Computer Plus, dr inż. Wojciech Winogrodzki, zwrócił uwagę na trzy kluczowe kompetencje: umiejętność pracy zespołowej, myślenie analityczne i zdolność do aktywnego uczestnictwa w zmianie. – To fundamenty konkurencyjności na rynku europejskim – zaznaczył.

Uczelnia nie pozostaje bierna. – Tworzymy programy studiów we współpracy z przedsiębiorcami i stale je modernizujemy – zapewniała dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej. (AJ)

Posłuchaj relacji z debaty „Co po dyplomie? Jakich kompetencji szukają pracodawcy” .