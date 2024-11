Cząstka Podlasia znów na wielkim ekranie

– Na początku był to taki projekt sam dla siebie, między sobą nie wiedzieliśmy jak to skończy się i gdzie to wyląduje. Więc zaczęliśmy bardziej, żeby po prostu wyrwać się ze swojej rutyny, może niektórzy nawet, żeby mieć powód ucieczki z domu, powoli ruszyć w teren, nawet poznać nasze Podlasie, wtedy zupełnie nie mieliśmy pojęcia, co ono kryje, jakie wydarzenia tutaj możemy fajne zobaczyć. Razem z tym filmem odkrywaliśmy nasz region – Mówi Paweł Jankowski.